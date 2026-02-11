Stereosister ima novi singl

Stereosister su prošle godine objavili debut album "Swimming with Rats" i na vinilu, a koji je završio na top listama deset najboljih albuma 2024. godine pojedinih glazbenih kritičara. Album je bio najavljen singlovima "Exactly" i "Fake Ceiling".

Treći singl s albuma je "Selective Memory". Video za singl je nastao u okviru radionice snimanja videospotova Kinokluba Karlovac pod mentorstvom sjajnog Pavla Kocanjera, a u glavnoj ulozi je Luka Selman. Na radionici je sudjelovalo šest polaznika, a 11. ožujka će u Karlovcu u Kinu Edison biti promocija produkcije Kinokluba, gdje će biti prikazan i ovaj spot.

"Sigurno ste se pitali što je Stereosister radio ovih dana osim imao milijun probi i radio na novom albumu. Pa novi spot. I imamo novu članicu benda Ivu, koja i pleše s nama u spotu", komentirali su članovi benda.

Nošeni "manje je više" filozofijom u ne tako čestoj postavi synth/bass/bubnjevi bivši članovi odavno neaktivnih Hemendex i (the) Lesser Men objavili su album sniman u Rattus Rattus studiju u Zagrebu na kojem se nalazi 10 pjesama. Snimanje i miks potpisuje Anja Tkalec, a mastering Mark Mrakovčić. Dizajn i vizuale potpisuje Goran Nježić, a fotografije Doris Fatur.

Vinilni primjerak možete naručiti ovdje.