Negative Slug i A Gram Trip u Vintage industrialu
Ovaj četvrtak rezerviran je za teške rock zvukove. doom i buku uz Negative Slug i A Gram Trip
Doom u Vintageu (Arhiva)
Ludwine Kronike zazivaju teške note! Četvrtak 12. veljače savršena je noć za taljenje uz zagrebačke Negative Slug i A Gram Trip!
A GRAM TRIP je četveročlani stoner doom bend iz Zagreba, koji je krajem prošle godine izbacio drugi album "Bud Ends And Glass Bottoms".
VIDEO: https://youtu.be/QdkSIk8LFHc?si=9RedFhKrycXT5Loj
GLAZBA: https://agramtrip.bandcamp.com/album/bud-ends-and-glass-bottoms
NEGATIVE SLUG doma svi znaju: doom, sludge, noise, grind, glasni, masni, teški, spori!
VIDEO: https://youtu.be/FjlDgk0YeU8?si=CsO8RI-0Gk-MfIiN
11.02.2026. 08:57:00
