Smanjimo bacanje hrane

Otpad hrane predstavlja jedan od najvećih izazova suvremenog ugostiteljskog sektora. Restorani, hoteli i catering objekti svakodnevno pripremaju velike količine hrane, a dio tih namirnica na kraju završi u otpadu. Osim što to stvara financijski gubitak za poduzeća, negativno utječe i na okoliš jer povećava emisije stakleničkih plinova i nepotrebno troši prirodne resurse. Srećom, postoji niz praktičnih strategija koje ugostiteljski objekti mogu primijeniti kako bi značajno smanjili količinu bačene hrane.

Prvi korak u smanjenju otpada hrane jest precizno planiranje nabave i jelovnika. Analiza prodaje i potražnje omogućuje restoranima da bolje procijene količine namirnica koje trebaju naručiti. Korištenje sezonskih i lokalnih proizvoda također može pomoći jer su takve namirnice svježije i često imaju dulji rok trajanja. Uz to, fleksibilan jelovnik koji omogućuje korištenje istih sastojaka u više različitih jela smanjuje rizik od bacanja neiskorištenih namirnica.

Druga važna mjera je pravilno skladištenje hrane. Namirnice treba čuvati na odgovarajućim temperaturama i u prikladnim posudama kako bi im se produžila svježina. Metoda „prvo unutra - prvo van" (FIFO) pomaže osoblju da prvo koristi starije zalihe, čime se sprječava njihovo kvarenje. Edukacija zaposlenika o pravilnom rukovanju hranom također je ključna jer mala pogreška u skladištenju ili pripremi može rezultirati bacanjem velike količine hrane.

Kontrola veličine porcija još je jedan učinkovit način smanjenja otpada. Prevelike porcije često rezultiraju time da gosti ostavljaju dio hrane na tanjuru. Restorani mogu ponuditi različite veličine porcija ili omogućiti gostima da naruče priloge odvojeno. Također je korisno poticati goste da ponesu ostatke hrane kući, primjerice nudeći praktičnu ambalažu za pakiranje.

Doniranje viška hrane humanitarnim organizacijama predstavlja društveno odgovorno rješenje koje istovremeno smanjuje otpad i pomaže zajednici. Hrana koja je sigurna za konzumaciju, ali se ne može prodati sljedeći dan, može se donirati skloništima, pučkim kuhinjama ili bankama hrane.

Na kraju, digitalne tehnologije mogu imati važnu ulogu u upravljanju otpadom hrane. Postoje aplikacije i softverski sustavi koji prate potrošnju namirnica, analiziraju obrasce prodaje i upozoravaju na višak zaliha. Takvi alati omogućuju ugostiteljima donošenje informiranih odluka i smanjenje nepotrebnih gubitaka.

Smanjenje otpada hrane u ugostiteljstvu zahtijeva kombinaciju planiranja, edukacije i odgovornog poslovanja. Primjenom navedenih mjera ugostiteljski objekti mogu smanjiti troškove, zaštititi okoliš i pridonijeti održivijem prehrambenom sustavu.