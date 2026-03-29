Večeras je Sat za planet Zemlju

Od Arene u Puli, preko Korza u Rijeci, Zrinjevca u Zagrebu, Foše u Zadru ili splitske rive, do Zidina u Dubrovniku, Hrvatska se i ove godine uključuje u WWF-u globalnu akciju „Sat za planet Zemlju".

Pozivamo građane, gradove i tvrtke da u subotu, 28. ožujka, u 20:30 sati isključe svjetla na jedan sat.Ovaj jednostavan čin nije rješenje ni za klimatsku krizu ni za onu gubitka biološke raznolikosti, ali je snažan podsjetnik da rješenja ovise o svima nama.

Kada milijuni ljudi istovremeno naprave mali korak, to postaje glas koji se čuje i koji poručuje da nam je stalo, da razumijemo koliko naši svakodnevni izbori utječu na prirodu i da očekujemo odgovorne i ispravne odluke.

"Dva desetljeća od pokretanja, WWF-ova inicijativa 'Sat za planet Zemlju' doprinijela je da danas bolje razumijemo posljedice prirodnih kriza, da shvaćamo koliko je važno očuvati prirodu o kojoj izravno ovisi 55 % globalnog BDP-a, kao i da razumijemo da bez zdravog planeta nema ni zdravih ljudi. Prva smo generacija koja je upoznata s ovim podacima, a potencijalno zadnja koja može napraviti promjenu.

'Sat za planet Zemlju' svake nas godine podsjeća da promjene ne počinju i ne završavaju u tih 60 minuta, već u tome kako živimo i ostalih 8.759 sati u godini", ističe Petra Boić Petrač, direktorica komunikacija u WWF-Adriji.

Zato zadnje subote u ožujku već 20 godina gasimo svjetla i, još važnije, biramo mijenjati navike, odgovorno trošiti prirodne resurse i ne odustajati od zahtjeva za održivijom budućnošću. Isključimo svjetla i uključimo svijest!