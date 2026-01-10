Publika bira najboljeg domaćeg izvođača 2025. godine

Osam godina zaredom publika ima priliku aktivno sudjelovati u dodjeli glazbene novinarske nagrade Rock&Off kroz Nagradu publike. Na tportalu je otvoreno glasanje za domaćeg izvođača godine, a odluku o pobjedniku donose slušatelji i svi ljubitelji domaće glazbe.

Tportal Nagrada publike jedinstvena je kategorija Rock&Off nagrada u kojoj ne odlučuje stručni žiri, već glasovi publike. Time se dodatno naglašava važnost izravnog odnosa između izvođača i njihove publike te se omogućuje široj javnosti da prepozna i podrži izvođača koji je obilježio proteklu godinu.

Za Tportal Nagradu publike 2025. nominirani su: ABOP, BluVinil, Chui, Gradske Bitange, IDEM, Josipa Lisac, LHD, M.O.R.T., Maali, Maja Rivić, ManGroove, Mayales, Mimika Orchestra, Nemeček, PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS, Porto Morto, Smrdljivi Martini, Svibanj i Tidal Pull.

Za Tportal Nagradu publike možete glasati OVDJE.

Pobjednik Tportal Nagrade publike bit će proglašen na osmoj dodjeli Rock&Off nagrada, koja će se održati 23. siječnja u Tvornici kulture u Zagrebu.

Kompletan popis nominiranih provjerite OVDJE.

Novosti i aktualnosti vezane uz Rock&Off nagradu mogu se pratiti na službenoj web stranici www.rockoff.hr te na službenoj Facebook stranici Rock&Off-a. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison