objavljeno prije 1 dan i 2 sata
Pub kvizovi u Zagrebu danas

Pub kvizovi su na vrhuncu popularnosti, evo što se danas nudi u gradu...

Pub kvizovi večeras
Pub kvizovi večeras (Arhiva)
Pub kvizovi u gradu

Opće znanje pub kviz, 19h - Paladium

Kviz općeg znanja, 19.30h - Teacher's pub

Kviz općeg znanja, 20h - Comodo bar

Opći kviz, 20h - Imperia bar

Opći kviz, 20h - Caffe bar Urban

Opći kviz, 20h - The Red Apple pub

Kviz općeg znanja, 20h - Pepper's bar

Kviz općeg znanja, 20h - Oliver Twist pub

Nogometni kviz, 20h - IQ bar

Kvizilijada, 20h - Caffe bar Vox

Filmski & TV kviz, 20h - Grof Melin

  1. avatar
    Josip Olujić
    31.10.2022. 10:12

    Quizeraj - kviz općeg znanja u četvrtak 03.11. u 20:00 sati
  2. avatar
    Diana Šegota
    03.02.2023. 18:22
    Zanimljivooooo!
  3. avatar
    Kristijan
    24.03.2023. 12:01
    Humanitarni tematski kviz Malcolm u sredini - Caffe bar London 19h
  4. avatar
    Quizeraj
    18.04.2023. 10:05
    Kviz u Schlosseru
    Četvrtak 20.04. U 19:30
    Prijave na 0916027573
  5. avatar
    Quizeraj
    16.05.2023. 06:50
    Kviz općeg znanja, Teachers pub, 17.05 u 19:00
  6. avatar
    Zagreb Bulldogs
    19.06.2023. 14:58
    24.6. 19h humanitarni pub kviz općeg znanja u Cafe bar Šorcu. Više info na: https://fb.me/e/198r0r11j

    Vidimo se!
  7. avatar
    Escrobar kviz
    15.07.2023. 16:10
    Srijeda, 19.07., Escrobar kviz u Teachers Pubu. Više informacija na https://instagram.com/escrobar_kviz?igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ==
  8. avatar
    Romano Pejnović
    17.01.2024. 13:56
    Pozdrav, javljam se
  9. avatar
    NIKO KOSTANIĆ
    08.02.2024. 13:10
    Svakog četvrtka u 19.30 Kviz općeg znanja u klubu Depo Radnička cesta.
  10. avatar
    NIKO KOSTANIĆ
    08.02.2024. 13:10
    Nagrade za prve tri ekipe
  11. avatar
    NIKO KOSTANIĆ
    08.02.2024. 13:40
    KLUB DEPO RADNIČKA CESTA- Pub kviz 19.30 večeras 08.02 prijave na n.kostanic@gmail.com
  12. avatar
    Marijini obroci
    19.04.2024. 12:01
    Pozdrav svima!

    Pozivamo vas da sutrašnju subotnju večer provedete na humanitarnom kvizu Marijinih obroka!
  13. avatar
    Jura
    17.07.2025. 09:22
    Pozdrav,
    je li znate za koji F1 kviz kroz par mjeseci?
  14. avatar
    Tena
    07.10.2025. 15:22
    bok! halabuka je na pauzi do sljedećeg ljeta kad smo opet vani :))
