Pub kvizovi u Zagrebu danas

Opće znanje pub kviz, 19h - Paladium
Kviz općeg znanja, 19.30h - Teacher's pub
Kviz općeg znanja, 20h - Comodo bar
Opći kviz, 20h - Imperia bar
Opći kviz, 20h - Caffe bar Urban
Opći kviz, 20h - The Red Apple pub
Kviz općeg znanja, 20h - Pepper's bar
Kviz općeg znanja, 20h - Oliver Twist pub
Nogometni kviz, 20h - IQ bar
Kvizilijada, 20h - Caffe bar Vox
Filmski & TV kviz, 20h - Grof Melin
Quizeraj - kviz općeg znanja u četvrtak 03.11. u 20:00 sati
Četvrtak 20.04. U 19:30
Prijave na 0916027573
Vidimo se!
Pozivamo vas da sutrašnju subotnju večer provedete na humanitarnom kvizu Marijinih obroka!
je li znate za koji F1 kviz kroz par mjeseci?
