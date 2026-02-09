Posjeta bračnom terapeutu

Odluče se Mujo i Fata otići kod psihologa poslije 20 godina braka. Na pitanje u čemu je problem, Fata izvadi dugačak i detaljan popis svih problema koji su se nagomilali u 20 godina braka:

- A šta da vam kažem, nema romant'ke, nema pažnje, nema komun'kacije, ne mislim da sam vljena, ne osjećam da sam vrijedna... svašta nešto...

Konačno, terapeut ustane, priđe Fati i kaže joj da prestane, onda je počne strasno ljubiti i grliti. Obori je na kauč, ona skine svu svoju odjeću i počnu se divlje seksati...

Fati je terapija pasala, kad je doktor završio, ona se obukla, popravila frizuru i sjela ponovno na stolicu.

Sjedne i psiholog pa kaže Muji:

- To je ono što tvojoj ženi treba najmanje tri puta tjedno! Jel' mozeš to nekako...?

Mujo se zamisli:

- A vid', mogu je dovest' utorkom i četvrtkom, srijeda otpada jerbo sam na nogometu s ekipom... može'l tako?