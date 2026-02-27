Mujo i Haso šeću pse

Ide Mujo ulicom i šeta dva psa. Ugleda ga Haso te mu priđe i pita ga:

- A' majket' ljepi' pasa, baš imaju finu dlaku, jel ih često češljaš?

- Ma češljam samo ovog lijevog.

- A desnog?

- I njega isto češljam.

- Aha, dobro, a vidim da su lijepo građeni, sigurno treniraš s njima, aaa?

- Treniram ovog lijevog.

- A desnog?

- I njega isto treniram.

Haso poludi i izdere se:

- Šta me zezaš, znamo se sto godina, a ti me ovako navlačiš, zašto odma' ne kažeš obadva, a ne lijevi pa desni!!!

- Ma izvini jarane, to je zato što je ovaj lijevi pas moj!

- A desni?

- I on isto