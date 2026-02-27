Mujo i Haso šeću pse
Mujo i Hasu sretnu se na cesti s psima i priča krene u čudnom smjeru
Ide Mujo ulicom i šeta dva psa. Ugleda ga Haso te mu priđe i pita ga:
- A' majket' ljepi' pasa, baš imaju finu dlaku, jel ih često češljaš?
- Ma češljam samo ovog lijevog.
- A desnog?
- I njega isto češljam.
- Aha, dobro, a vidim da su lijepo građeni, sigurno treniraš s njima, aaa?
- Treniram ovog lijevog.
- A desnog?
- I njega isto treniram.
Haso poludi i izdere se:
- Šta me zezaš, znamo se sto godina, a ti me ovako navlačiš, zašto odma' ne kažeš obadva, a ne lijevi pa desni!!!
- Ma izvini jarane, to je zato što je ovaj lijevi pas moj!
- A desni?
- I on isto
