Par dobrih navika za čisti dom

Iako se zaista trudimo dom održavati čistim i urednim, ponekad nam se čini da nikakvo pospremanje neće pomoći. Ako posjedujemo kućnog ljubimca ili imamo malu djecu, vrlo je vjerojatno da će urednost biti zadnje što ćemo zateći kad otvorimo vrata, pogotovo ako imamo posebno određene dane u tjednu za dobro poznatu 'generalku'.

Zato vam donosimo 7 savjeta koje svakodnevno možete slijediti kako biste održavali dom urednim bez prevelikog truda i muke.

1. Bacite višak. Kada ste posljednji puta zaista temeljito zavirili u ormare i ostave, pa čak i zagledali se u otvorene površine? Možda još uvijek čuvate stare dječje školske torbe, cipele koje ste nosili na kumino vjenčanje prije 6 godina ili vam je na radnom stolu razbacano barem 10-12 kemijskih olovaka. Zapitajte se hoćete li takve stvari ikad ponovno koristiti, pogotovo ako ih posjedujete u 2 ili više komada.

2. Odmah obrišite površine koje ste koristili. Nije važno jeste li oprali zube u umivaoniku, nanosili šminku iznad stola ili pekli jaja, nema smisla ostavljati to za poslije ili čak neki drugi dan. Poštedjet ćete se okorjele prljavštine, prašine i masnoća koje vam na prvu uopće nisu vidljivi, a mogu čak i ostaviti trajna oštećenja na namještaju.

3. Ne odlažite stvari na krevet. Krevet služi za spavanje i poneku drugu zabavnu aktivnost, ali nikako za skladištenje predmeta i odjeće. Ako ostavljate odjeću na krevetu jer vam ne stane u ormar, možda je to znak da biste i njega trebali pospremiti.

4. Ne zatrpavajte krevet jastucima i pokrivačima. Nabavite jedan kvalitetan jastuk na kojem ćete spavati, i izbacite ostalih 5 koji vam netrebaju. Isto vrijedi i s dekama. Osim što ih im možda imate toliko da jedva sami stanete na krevet, u njima se skupljaju prašina i grinje koji mogu uzrokovati alergije. Da ne govorimo o svim tim jastučnicama koje treba prati...

5. Pospremajte kapute i cipele na njihovo mjesto. Ne ostavljajte obuću pred vratima, iza vrata, u kupaonici ili ispod radijatora. Jakne ne vješajte na naslon stolice. Pametno je kapute držati u ormarima kako na otvorenim vješalicama ne bi poprimali mirise koji se stvaraju u stanu.

6. Spremite suđe nakon korištenja. Ili ga operite ili spremite u perilicu. Najgore što možete je ostaviti ga da se gomila na elementu ili u sudoperu. Možda će biti teško djecu i ukućane naučiti toj navici, no isplatit će se jer vas navečer neće dočekati smrdljiva hrpa na svakoj raspoloživoj površini.

7. Pobrinite se za svoje. Svaki član obitelji svoje stvari trebao bi držati u svojoj sobi kako zajedničke prostorije ne bi bile pretrpane stvarima koje većini ukućana ne trebaju.