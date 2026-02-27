Hygge filozofija, kvaliteta života i sreća idu ruku pod ruku

Danski maloprodajni lanac JYSK proveo je nacionalno kvantitativno istraživanje na reprezentativnom uzorku građana Hrvatske kako bi ispitao razinu zadovoljstva kvalitetom života i osjećaja sreće. Rezultati pokazuju da stanovnici Hrvatske sve više teže ravnoteži, miru i osjećaju ugode doma, a vrijednosti koje stoje iza Hygge filozofije već su snažno prisutne u njihovom svakodnevnom životu.

Hygge (izgovara se „hu-ga") je danska životna filozofija koja naglašava udobnost, blagostanje, toplinu, sigurnost i uživanje u malim, svakodnevnim trenucima - u toplini doma, druženju s bliskim osobama, kvalitetnom snu i boravku u prirodi. Također, Hygge pomaže ljudima uspostaviti bolju ravnotežu između obveza i odmora te pridonosi višoj razini sreće i kvalitete života.

„Iako je Hygge danski pojam, vrijednosti koje on predstavlja vrlo su bliske i građanima Hrvatske. U svakodnevnom životu prepoznajemo ga kroz pojmove poput blagostanja, bezbrižnosti, opuštanja, mira, fjake i prisutnosti u trenutku. Upravo ti elementi čine temelj kvalitetnog života i sreće, što je potvrdilo i naše istraživanje", istaknula je Zvjezdana Sirk Novak, Communications menadžerica za Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju u JYSKu.

Ključni rezultati istraživanja

• Samo 35 % građana Hrvatske smatra se sretnima

• 53% građana smatra da je važno živjeti u skladu s Hygge filozofijom

• Čak 71 % građana Hrvatske vjeruje da bi uvođenje Hygge koncepta moglo pozitivno utjecati na podizanje kvalitete života u Hrvatskoj

Istraživanje pokazuje da je razina sreće snažno povezana s percepcijom kvalitete života, a trećina ispitanika kojima je Hygge važan navodi da rijetko uspijevaju pronaći vrijeme za istinsko opuštanje, što ukazuje na potrebu za konkretnim rješenjima koja pomažu u postizanju ravnoteže i odmora.

Sreća se u Hrvatskoj najčešće povezuje sa zdravljem, obiteljskim odnosima, ljubavlju i osjećajem sigurnog i udobnog doma, dok kvalitetan san ima važnu ulogu za gotovo trećinu ispitanika. Upravo ti elementi čine osnovu Hygge filozofije - život bez žurbe, s više pažnje prema sebi i drugima.

Značaj tih trenutaka ističe i psihologinja Nensi Friszl Zečević, koja naglašava da se suvremeno društvo sve češće suočava s kroničnim umorom i nedostatkom osjećaja sigurnosti.

„Ravnoteža u svakodnevici proizlazi iz razumijevanja da su naša emocionalna stanja i tjelesne reakcije neraskidivo povezani. Primjenom principa poput hygge kroz jednostavne, ali ciljane promjene u interpretaciji stresa, mi zapravo redefiniramo obrasce u našem mozgu, dopuštajući organizmu da se iz stanja stalne budnosti vrati u prijeko potrebnu točku unutarnjeg sklada.", ističe Nensi Friszl Zečević.

Svoju ulogu u tome prepoznaje i JYSK. Kroz pažljivo dizajnirane proizvode, udobne i kvalitetne materijale, tekstil i dekoracije koje stvaraju toplinu doma, kao i kroz JYSK školu spavanja i stručnu podršku pri odabiru madraca, jastuka i popluna, JYSK pomaže ljudima unaprijediti kvalitetu sna i svakodnevnog života.

Gotovo trećina građana Hrvatske kao ključne faktore sreće i kvalitete života ističe siguran i udoban dom, zdravlje i dobre obiteljske odnose.

JYSK svojim asortimanom i savjetodavnim pristupom omogućuje da ti temelji - harmonija, udobnost i ravnoteža doma - budu dostupni svima.

Rezultati istraživanja jasno potvrđuju da su Hygge, sreća i kvaliteta života snažno povezani. Sretniji ljudi češće primjenjuju Hygge principe, pronalaze radost u jednostavnim ritualima, zajedničkim trenucima i stvaranju ugodnog doma.

JYSK ostaje posvećen promicanju vrijednosti koje doprinose zdravijem, sretnijem i uravnoteženijem životu, nudeći proizvode i stručnu podršku za kvalitetan san i dom u kojem se svatko može osjećati „kao kod kuće".