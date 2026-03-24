Ova inovativna tehnologija vraća vašu odjeću u top formu

Imate li ponekad osjećaj da vaša odjeća, čak i nakon pranja, nije onako istinski čista? Niste jedini. Saponijini stručnjaci godinama proučavaju kako se užurbana svakodnevica odražava na vlakna odjevnih predmeta. Bilo da se radi o sportskoj odjeći, omiljenoj pamučnoj majici ili udobnoj kućnoj kombinaciji, znojenje, odumrle stanice kože i sebum nevidljivo se talože na tkanini. S vremenom stvaraju ljepljiv sloj koji se nakuplja sa svakim nošenjem. Upravo taj sloj, iako oku neprimjetan, zarobljava neugodne mirise i prljavštinu te postupno uzrokuje zadržavanje žutih mrlja, beživotnost i poprimanje sivih nijansi odjeće.

Upravo zato Faks Sport Aktiv koristi naprednu enzimsku tehnologiju koja na nježan i učinkovit oslobađa prljavštinu i neugodne mirise koji su do tada ostajali zarobljeni u vlaknima. Rezultat je dublje čišćenje i osjećaj higijenske svježine koji se ne zaustavlja samo na površini tkanine.

„Testiranja pokazuju da nova enzimska tehnologija u Faks Sport Aktivu osigurava dvostruko višu razinu higijene u odnosu na obične deterdžente, temeljem učinkovitog uklanjanja eDNA s pamuka" - izjavili su iz Saponije.

U praksi to znači vidljivo bolju svježinu odjeće, potpuno uklanjanje neugodnih mirisa nastalih znojem i vanjskim česticama, odsutnost žutih mrlja ispod pazuha, čiste rukave i ovratnike te postojane, blještave boje i bjelinu. Potrošači tako dobivaju rezultat koji nadilazi uobičajena očekivanja od pranja, uz dokazano dublje čišćenje vlakana koje održava odjeću svježom i dobro očuvanom kroz vrijeme.

Nova formulacija pomaže vlaknima da dulje zadrže svježinu, prozračnost i elastičnost te sprječava gubitak njihovih izvornih svojstava. Također, dodatno poboljšava učinkovitost pranja, pa tako uklanjanje neugodnih mirisa u hladnim uvjetima povećava za 39 %, omogućujući dubinsku čistoću i higijenski svježe rublje i pri nižim temperaturama. Uz Faks Sport Aktiv tvoja odjeća ostaje u vrhunskoj formi. Odaberi dublju čistoću i pruži svojoj odjeći njegu kakvu zaslužuju.