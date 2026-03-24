Olival Professional predstavlja kreme za ruke s aktivnim sastojcima

U beauty svijetu često govorimo o anti-age njezi lica, rutinama od 8 ili više koraka, koristimo aktivne sastojke, ali jedan detalj redovito ostaje u drugom planu - naše ruke. Upravo je koža ruku zbog svakodnevne izloženosti vodi, suncu i vanjskim utjecajima, često vrlo dehidrirana i suha, ali i prvi pokazatelji znakova starenja prvo su vidljivi na rukama.

Polazeći od ideje da skincare ne završava na licu, Olival predstavlja dvije nove Professional kreme za ruke koje njegu ruku podižu na višu, učinkovitiju razinu. Riječ je o formulama koje kombiniraju lagane, brzoupijajuće teksture s dobro nam poznatim aktivnim sastojcima koje svakodnevno koristimo za njegu kože lica.

Professional krema za ruke Niacinamide & Peptides namijenjena je njezi suhe kože ruku i ublažavanju prvih znakova starenja. Bogata tekstura obogaćena niacinamidom i peptidima, dubinski hrani kožu i pruža zaglađen, baršunast osjećaj bez masnog traga. Diskretan miris dodatno naglašava osjećaj njege i ugode pri svakodnevnom korištenju.

S druge strane, Professional krema za ruke Hyaluronic Acid & Centella donosi laganu hidratantnu formulu sa 10 % seruma za hidrataciju. Kombinacija hijaluronske kiseline i ekstrakta Centella asiatica pomaže obnoviti hidrataciju kože i pruža osjećaj svježine i mekoće.

Brzoupijajuća tekstura ostavlja baršunast dodir na koži, dok senzualni miris smokve i nara daje dodatnu dimenziju svakodnevnoj njezi.Obje kreme osmišljene su kao praktičan i učinkovit korak svakodnevne rutine, a svojom veličinom idealne su za svaku torbu.

Njihove formulacije potvrđuju sve snažniji trend u kozmetici: aktivni sastojci i sofisticirane formulacije više nisu rezervirani samo za njegu lica, a Olival prvi u regiji predstavlja upravo ovakvu ciljanu njegu za ruke s visokoaktivnim sastojcima.

Jer kada je riječ o njezi kože, ruke zaslužuju jednaku pažnju.