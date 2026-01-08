Otvorenje multimedijalne izložbe "Jonas Sestakresna / Cross Crash"

U Maloj galeriji Centra za kulturu Trešnjevka (Park Stara Trešnjevka 1) u utorak, 13. siječnja 2026. u 19:00 sati, otvara se multimedijalna izložba Jonas Sestakresna / Cross Crash. Izložba je otvorena za posjetitelje od 13. siječnja do 6. veljače 2026., svaki radni dan od 10 do 20 sati, a ulaz na izložbu je besplatan.

Cross Crash je multimedijalna izložba koja galerijski prostor pretvara u dinamično mjesto susreta pokreta i audiovizualnog iskustva. Inspirirana svakodnevnim ritmovima pješaka, izložba istražuje načine na koje ljudi navigiraju zajedničkim prostorima, susreću jedni druge i stvaraju spontane, često neizgovorene veze. Kroz audiovizualne materijale, ambijentalne projekcije i slojevite video kompozicije, prostor se oblikuje kao tiha koreografija tijela u kretanju, u kojoj se individualni pokreti preklapaju, sudaraju i ponovno razilaze.

Posjetitelji ulaze u ambijent oblikovan gestama, ritmom i prolaznošću, koji potiče promišljanje o svakodnevnim obrascima susreta u urbanom prostoru te o suptilnim odnosima koji nastaju izvan verbalne komunikacije.

Autor izložbe, Jonas Sestakresna, indonezijski je multimedijalni umjetnik, kazališni redatelj, filmaš i vizualni antropolog. Njegov rad povezuje umjetničku praksu, istraživanje i suradnju s lokalnim zajednicama. Osnivač je i direktor prehistoricsoul LAB-a, multidisciplinarne platforme koja spaja umjetnost, antropologiju, arheologiju, istraživanje okoliša, mikrobiologiju i arhitekturu. Kroz terenski rad i kolaborativne projekte, Sestakresna istražuje sustave znanja, ritualne prakse i ekološke međuodnose, dokumentirajući i reinterpretirajući materijalnu i nematerijalnu baštinu suvremenih zajednica.