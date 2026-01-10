Fragmenti grada u ciklusu tempera Damira Medvešeka
Sada nas ta prošlostoljetna ili još davnija arhitektura samo podsjeća na njihovu davnu raskošnu ljepotu, na značaj koji su nekada imali
Akademski slikar Damir Medvešek, cijenjeni je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je impresivnog opusa, većinom u ulju i akrilu. Osobitost njegovog djelo jest kontinuirana produkcija s vrelim i nadahnjujućim motivima apstrakcije ali i figuracije.
Pred nama je nešto novo, ciklus tempera sa zanimljivim i sentimentalnim doživljajima grada. Ulice, balkoni, pročelja s jakim oznakama proteklih vremena, prostori življenja i mjesta mnogih krucijalnih događaja.
Grad se neprestano oblikuje, nezadrživo i istodobno diskretno mijenja svoj izgled, postaje drugačiji i ponekad nam se te mijene ne sviđaju a ponekad ih prihvatimo.
Medvešek je delikatne motive s puno emocija prenio na papir, istaknuvši ljepotu pojedinih fragmenata grada, progovarajući o njihovom finom i odmjerenom karakteru, kada je kažu, grad bio ponešto drugačiji.
Izvrstan ciklus tempera Damira Medvešeka, emotivni zapis o gradu o proteklim vremenima i o sjećanjima koja ipak polako blijede kao i fasade starih zgrada.
