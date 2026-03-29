Odličan ciklus Mladena Žunjića

Doista, svoj jedinstveni ugled u likovnom svijetu stekao je slikar Mladen Žunjić kontinuiranom realizacijom niza ciklusa u ulju i akrilu na velikim formatima platna, uvijek oko 100 cm ili više ili znatno više.

Veliki format je Žunjiću omogućavao gotovo nemjerljivu slobodu u stvaranju paralelnog svijeta ili odraza stvarnosti u doživljaju umjetnika u kreacijama fantastičnih zamišljaja.

Istodobno bogati i kompleksni kolor prekrivao je svojim čudesnim oblicima i konstrukciju na cijeloj površini slike stvarajući iznimnu napetost, energetski naboj koji se uzbudljivo i nezaustavljivo kretao.

Novi ciklus ulja i akrila na velikim formatima potvrđuje stalni interes autora prema temeljnom pitanju o vlastitom okruženju, o svijetu koji njega ali i nas okružuje, nas promatrače njegovih bujnih slika.

Izraziti kolor u prvom je planu, vrlo jak , iznimnog dojma u tvorbi misterioznih tvorbi dva paralelna svijeta, oblika, života, jedan iznad drugoga, različiti a tako istodobno povezani.

Žunjićeve slike nose i optimizam ali i pesimističnu crtu koja se uvijek probija između njegovih stiješnjenih formi, da, u isto vrijeme sve postoji i ljubav i tuga, rođenje i smrt, bijelo i crno, tama i svjetlost.

Ponekad doživljavam Žunjićev likovni svijet kao zapisa usamljenog čovjek u potrazi za svjetlošću, svjetlošću koja će ga ugrijati na hladnoći i koja ću mu pokazati put, pravac kretanja.

Izvrstan, razigrani ciklus ulja i akrila slikara Mladena Žunjića.