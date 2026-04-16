Ciklus apstrakcija Stvaranje svijeta Duška Šibla

Pored omiljenih mu motiva figura u pokretu i krajobraza, akademski slikar Duško Šibl, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, kontinuirano istražuje raznolike mogućnosti apstraktnih motiva uz snažno , izrazito korištenje boja, kolora, u tvorbi niza ciklusa na uglavnom većim i velikim formatima platna, u akrilu, koji bi se slobodno moglo nazivati Stvaranje svijeta.

Šibl slika trenutke silnih promjena, užarenih lelujavih masa, trenutke kaosa, silinu moći koja izvire iz središte zemlje, nezaustavljiva i nepredvidljiva.

Svi njegovi akrile pršte bojama, vrište, urlaju u oceanima pojedinih boja koja se razlijeće unutar imaginarnog prostora gdje ništa ne traje gdje je stalna samo promjena.

Stvaranje svijeta kompleksan je ciklus Duška Šibla, redovito se obogaćuje novim motivima, novim ciklusima koji bilježe nastanak i nestanak svijeta, led i vulkansku vrelinu, tamu i razarajuću svjetlost, muk i silnost buke.

Osobitost ovoga opusa Duška Šibla jest i nazočnost nemjerljive energije koja neprekidno struji kroz boju, kroz oblike, kontinuirano mijenjajući svoje obličje, istodobno mijenjajući i prostor kojim se kreće.

Eksplozivni kolorizam također daje izniman pečat i ovom ciklusu, boje se rasprskavaju, uranjaju u masu, izranjaju, sve brže i brže, sve do nestanka a zatim se opet iznova pojavljuju, oživljene i vrele.

Izvanredan ciklus Duška Šibla, izrazito vitalan, neugasivog razigranog kolorizma.