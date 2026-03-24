Može li mobilni telefon konkurirati profesionalnoj kameri - rezultati testa

HONOR je predstavio rezultate serije fotografskih usporedbi u kojima su profesionalni fotografi snimali iste scene koristeći paralelno HONOR Magic8 Pro i svoju tradicionalnu profesionalnu opremu. Rezultati pokazuju da je zahvaljujući naprednom sustavu kamera i moćnim AI algoritmima, HONOR Magic8 Pro sposoban isporučiti slike koje ispunjavaju zahtjevna očekivanja profesionalnih fotografa: „Rezultati su pokazali da su fotografije snimljene ovim malim uređajem bolje od onih koje sam snimio koristeći težu profesionalnu opremu za fotografiranje. HONOR Magic8 Pro prepun je inovativnih rješenja temeljenih na algoritmima koji vraćaju detalje prekrivene sjenama i održavaju boje prirodnim u kombiniranom osvjetljenju. Zadatke koji mi inače oduzimaju puno vremena u postprodukciji sustav pametnog telefona rješava u tren oka.", istaknuo je Jan Ulicki, jedan od fotografa koji su testirali uređaj.

Napredni sustav kamere u HONOR Magic8 Pro

HONOR Magic8 Pro dizajniran je za korisnike koji očekuju mogućnosti kamere mobitela usporedive s profesionalnim alatima, a istovremeno zadržavaju mobilnost i jednostavnost pametnog telefona. Njegov sustav snimanja kombinira 200MP Ultra Night Telefoto kameru s 3,7x optičkim zumom i OIS-om, pružajući visoku razinu detalja i stabilnosti pri snimanju iz daljine, čak i kada padne mrak, s 50MP Ultra Night glavnom kamerom s velikim senzorom i OIS-om koji pruža široki dinamički raspon i izvrsno zadržavanje detalja u sjenama. Kao dopuna postavki, ultraširoka kamera od 50 MP omogućuje snimanje prostranih scena i detaljnih makro snimaka s udaljenosti od otprilike 2,5 cm. Sve to podržava napredni AiMAGE sustav kamere koji holistički upravlja obradom slike, smanjenjem šuma i reprodukcijom boja. Kombiniranjem optičke stabilizacije slike (OIS) s HONOR-ovim AI algoritmima, HONOR Magic8 Pro može snimati oštre, detaljne slike u teškim uvjetima osvjetljenja gdje su dosad prednost imali veći sustavi kamera.

AI koja zamjenjuje dugotrajnu postprodukciju

Jedan od glavnih zaključaka iz usporednih testova je da HONOR Magic8 Pro značajno skraćuje vrijeme između snimanja fotografije i konačnog rezultata. Zadaci koji često zahtijevaju opsežno uređivanje na računalu pri snimanju profesionalnim kamerama automatski se obrađuju AI sustavom pametnog telefona. Uređaj nudi širok raspon inteligentnih značajki snimanja, uključujući noćni i portretni način rada s naprednom obradom više kadrova za poboljšanje detalja i održavanje ravnoteže bijele boje.

Osim toga, alati za uređivanje potpomognuti umjetnom inteligencijom (AI) kao što su AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout i AI Color omogućuju korisnicima brzo poboljšanje, proširenje ili kreativnu transformaciju slika izravno na uređaju. To čini HONOR Magic8 Pro posebno atraktivnim za fotografe i kreatore koji rade u pokretu, proizvode sadržaj u stvarnom vremenu ili im je potrebno brzo objavljivanje vizualnih elemenata, na primjer, za društvene mreže, prijenose događaja uživo ili urednički rad.

Profesionalna perspektiva, mobilnost pametnih telefona

Iako profesionalni fotoaparati ostaju standard u mnogim područjima komercijalne fotografije, usporedbe provedene s profesionalnim fotografima pokazuju da je HONOR Magic8 Pro u brojnim svakodnevnim scenarijima postao odlična alternativa. Uređaj se pokazao posebno snažnim u noćnoj fotografiji i kombiniranom osvjetljenju, gdje učinkovito obnavlja detalje zaklonjene sjenom i kontrolira istaknute dijelove, zadatke svojstvene preciznom uređivanju sirove fotografije na računalu. Također, impresivno funkcionira u portretnoj fotografiji, gdje napredno zamućenje pozadine i detekcija rubova pružaju prirodan izgled s atraktivnim efektom dubine. U street i travel fotografiji, njegov kompaktni oblik omogućuje spontano snimanje bez ugrožavanja kvalitete slike, dajući kreatorima više slobode za snimanje uvjerljivih vizualnih elemenata gdje god se nalazili.

