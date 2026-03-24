Kakav je stvaran učinak oglašavanje?

Rakuten Viber udružuje snage s Happydemicsom, predvodnikom u području oglasne tehnologije (ad-tech), kako bi iskoračio iz okvira tradicionalnih metrika pregleda i pomogao brendovima da razumiju stvarni utjecaj njihovih oglasa na percepciju potrošača. Zahvaljujući ovom partnerstvu, oglašivači dobivaju pristup jedinstvenoj nadzornoj ploči u stvarnom vremenu koja kvantificira brand lift njihovih kampanja na Viberu. Mjerenjem metrika kao što su prisjećanje oglasa (ad recall) i namjera kupnje, sustav precizno prepoznaje koji kreativni elementi najbolje funkcioniraju, čime se brendovima omogućuje optimizacija učinka kroz cijeli marketinški lijevak.

Današnji su marketinški stručnjaci pod većim pritiskom nego ikada prije kako bi opravdali svaki uloženi dolar. S obzirom na to da čak 84 % direktora marketinga (CMO) sada prioritet daje povratu ulaganja (ROI) kao ključnoj metrici za raspodjelu proračuna, raste potražnja za visokokvalitetnim podacima o učinkovitosti kampanja.

Kroz ovo partnerstvo, Viber omogućuje brendovima mjerenje brand lifta primjenom višekanalne metodologije koja na prvo mjesto stavlja zaštitu privatnosti. Happydemics kombinira vjerojatnost izloženosti oglasu s njegovim prisjećanjem (ad recall). Prikupljanjem dobrovoljnih povratnih informacija u stvarnom vremenu od onih koji se sjećaju da su vidjeli oglas u usporedbi s onima koji se ne sjećaju, ovaj pristup pruža pouzdane i usporedive uvide kroz različite kanale i formate, bez oslanjanja na kolačiće (cookies) ili praćenje korisnika.

Korištenjem umjetne inteligencije, sustav uspoređuje ove rezultate s industrijskim standardima i brendovima daje konkretne preporuke o tome kako buduće oglase učiniti učinkovitijima. To oglašivačima omogućuje da optimiziraju svoju marketinšku potrošnju, čineći njihova ulaganja mjerljivijima i opravdanijima.

„Cilj nam je pomoći brendovima u stvaranju kampanja koje doista dopiru do ljudi, a primjećujemo i sve veću potrebu za uvidima koji nadilaze standardne metrike", izjavio je Jean-Marc Alomassor, potpredsjednik za oglasna rješenja u Rakuten Viberu. „Iako su doseg i prikazi temelj, ovo partnerstvo dodaje onu ljudsku komponentu. Ono pokazuje brendovima kako oni zapravo mijenjaju percepciju i potiču donošenje odluka, a ne samo na koliko su se zaslona pojavili."

Virginie Chesnais, direktorica marketinga u Happydemicsu, izjavila je: „Predugo se učinkovitost digitalnog oglašavanja svodila isključivo na metrike vidljivosti. Ovo partnerstvo s Rakuten Viberom omogućuje brendovima da ponovno povežu izloženost oglasu sa stvarnim učinkom, razumijevajući kako oglašavanje mijenja percepciju, namjeru i preferenciju potrošača. Uspoređivanjem rezultata (benchmarking) kroz različite medije i regije te kombiniranjem ljudskih uvida s optimizacijom temeljenom na umjetnoj inteligenciji, brendovi mogu s povjerenjem optimizirati kreativna rješenja i investicijske odluke na širokoj razini."

Ovi novi uvidi sada su dostupni za sva Viberova oglasna rješenja - od nativnih i display oglasa do brendiranog sadržaja.