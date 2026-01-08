Koliko čist treba biti naš dom?
Ne treba sve s čime dolazite u dodir biti apsolutno sterilno, čak niti unutar četiri zida koji se zovu domom
Čistoća je pola zdravlja, svi se sjećamo te uzrečice od malih nogu, no znate li što je druga polovica? Neki kažu - nečistoća, koja je svugdje oko nas, a znanstvenici tvrde da je i treba biti kako bismo bili zdravi.
Naime, ne treba sve s čime dolazite u dodir biti apsolutno sterilno, čak niti unutar četiri zida koji se zovu domom, tvrde njemački stručnjaci.
Neke bakterije ne štete zdravlju, nego čak pomažu u izgradnji tjelesnih obrambenih mehanizama. Dezinfekcijska sredstva stoga se trebaju koristiti samo kad je to u potpunosti potrebno, tvrdi njemački centar za savjetovanje potrošača, primjerice, kad netko u kući ima neku zaraznu bolest, ali inače... ne!
No, usprkos prisutnosti agresivnih sredstava za čišćenje u kućanstvima, mnoga mjesta ostaju zanemarena, a upravo su ona trebaju biti čišćena takvim sredstvima zbog štetnih bakterija. Primjer su hladnjaci koje se treba redovito čistiti, kao i kvake na vratima - dvije jako, jako prljave stvari.
Sve u svemu, čišćenje je dobro, ali ne pretjerujte!
