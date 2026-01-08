Koliko čist treba biti naš dom?

Čistoća je pola zdravlja, svi se sjećamo te uzrečice od malih nogu, no znate li što je druga polovica? Neki kažu - nečistoća, koja je svugdje oko nas, a znanstvenici tvrde da je i treba biti kako bismo bili zdravi.

Naime, ne treba sve s čime dolazite u dodir biti apsolutno sterilno, čak niti unutar četiri zida koji se zovu domom, tvrde njemački stručnjaci.

Neke bakterije ne štete zdravlju, nego čak pomažu u izgradnji tjelesnih obrambenih mehanizama. Dezinfekcijska sredstva stoga se trebaju koristiti samo kad je to u potpunosti potrebno, tvrdi njemački centar za savjetovanje potrošača, primjerice, kad netko u kući ima neku zaraznu bolest, ali inače... ne!

No, usprkos prisutnosti agresivnih sredstava za čišćenje u kućanstvima, mnoga mjesta ostaju zanemarena, a upravo su ona trebaju biti čišćena takvim sredstvima zbog štetnih bakterija. Primjer su hladnjaci koje se treba redovito čistiti, kao i kvake na vratima - dvije jako, jako prljave stvari.

Sve u svemu, čišćenje je dobro, ali ne pretjerujte!