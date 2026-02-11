Kako Garmin pametna vaga može pomoći u postizanju ciljeva

Garmin nudi uređaje koji vam pomažu ostvariti vaše ciljeve. Uz Index S2 pametnu vagu, možete bilježiti i pregledavati detalje o svojoj tjelesnoj kompoziciji dok radite na zdravstvenim ciljevima. Dodajte Garmin pametni sat i sinkronizirajte ga s Garmin Connect aplikacijom kako biste 24/7 imali pristup podacima potrebnima za praćenje zdravlja i napretka.

Značajke pametne vage

Index S2 pametna vaga prepuna je funkcija koje čine veliku razliku na vašem putu prema zdravlju i boljoj formi.

Ova digitalna pametna vaga prati vašu težinu, indeks tjelesne mase, postotak tjelesne masnoće, koštanu masu, postotak vode u tijelu i još mnogo toga.

Za najtočnije rezultate stanite na vagu bosi, ujutro, prije jela, pića ili vježbanja jer Garmin vjeruje da su točni podaci ključni za postizanje zdravstvenih i fitness ciljeva.

Težina / trend težine

Razvijanje zdravijeg, aktivnijeg načina života može dovesti do vidljivih rezultata na vagi. Ovisno o vašoj želji, težinu možete pratiti u kilogramima ili u britanskim jedinicama.

Ako želite vidjeti kako se težina mijenjala tijekom posljednjih 30 dana, uključite postavku trenda težine kako biste vidjeli grafikon svojih mjerenja. Ako se važete više puta tijekom dana, kao dnevna vrijednost uzet će se posljednje mjerenje.

Indeks tjelesne mase (BMI)

Ako vam je cilj izgubiti na težini, vaga koja izračunava BMI iznimno je korisna. BMI procjenjuje ukupnu tjelesnu masu te pokazuje je li osoba pothranjena, normalne težine ili prekomjerne težine. Također može sugerirati rizik od određenih bolesti.

Pametna vaga izračunava BMI tako da težinu u kilogramima podijeli s kvadratom visine u metrima.

Postotak tjelesne masnoće

Ova pametna vaga omogućuje vam praćenje postotka tjelesne masnoće.

Važno je znati da je određena količina masnoće ključna za normalno funkcioniranje organizma - od probave do metabolizma. Kako biste održali tjelesnu temperaturu i dobili dovoljno energije za trening, neophodna je i esencijalna i pohranjena masnoća.

Skeletna mišićna masa

Za sportaše je povećanje mišićne mase uzbudljiv dio procesa, no ponekad pogrešno pomislimo da smo "dobili masnoće" ako se težina poveća. Mišići su gušći od masnog tkiva, pa veća mišićna masa često znači i veću ukupnu težinu. Ova funkcija pomaže vam razumjeti koliko vašeg povećanja težine potječe upravo od mišića.

Koštana masa

Kako bismo ojačali tijelo i spriječili ozljede, kosti moraju biti dovoljno čvrste, a za to su ključni kalcij i vitamin D. Vaga vam prikazuje koliko vaše ukupne težine otpada na koštanu masu.

Postotak vode u tijelu

Hidratacija je važna tijekom cijele godine, a osobito kada je vruće ili kad vježbate u toplim uvjetima. Funkcija postotka vode pokazuje koliki udio tjelesne mase čine tekućine.

Opcije mjerenja

Ako želite pratiti samo težinu, a ne i tjelesnu kompoziciju, ove postavke možete isključiti. Ako se želite vagati više puta dnevno i vidjeti kako se vaše tijelo mijenja, vaga i Garmin Connect aplikacija spremit će sve podatke.

Kako biste pregledavali svoje podatke, povežite pametnu vagu s Garmin Connect aplikacijom putem Bluetooth tehnologije. Nakon toga možete dodati i kućni WiFi za bržu sinkronizaciju.‑Fi za bržu sinkronizaciju.

Index S2 pametna vaga podržava do 16 korisničkih profila, pa se i članovi obitelji mogu pridružiti i svatko može vidjeti svoje podatke u vlastitom Garmin Connect računu.

Holistički prikaz zdravlja koji dobivate uz Index S2 pametnu vagu pomaže vam održati ciljeve vezane uz težinu, dok paralelno pratite i druge važne metrike - od VO2 maxa do spavanja, uz Garmin pametni sat.

Ako ste odlučni u ostvarivanju svojih ciljeva, Garmin je tu da vas podrži.

Započnite svoje putovanje uz Index S2 pametnu vagu.