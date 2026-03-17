Viberovi savjeti kako poboljšati uskrsne kampanje malih oglašivača

Uskrs je jedno od ključnih razdoblja za sezonsku prodaju. Do sada je vaša kampanja vjerojatno već spremna: vizuali su dizajnirani, ponude definirane, a tekstovi pripremljeni. No, čak ni izvrsna kampanja neće ostvariti rezultate ako ne dođe do prave publike.

Uz nekoliko jednostavnih prilagodbi, mali i srednji poduzetnici mogu dosegnuti veći broj ljudi i postići bolji učinak bez velikih ulaganja.

Iskoristite potencijal onoga što već imate

Mnoge tvrtke koriste materijale za kampanje na samo jednoj ili dvije platforme, čime propuštaju priliku da dosegnu više kupaca. Ponovnom upotrebom onoga što već imate možete izvući veću vrijednost iz svojih resursa.

Vizuali, naslovi i promocije osmišljeni za društvene mreže, e-mail ili web banneri mogu se lako prilagoditi drugim kanalima. Na primjer, uskrsni vizual kreiran za Instagram može se prilagoditi formatu aplikacija za razmjenu poruka, dok se tekst iz newslettera može skratiti i pretvoriti u oglas unutar aplikacije. Takve male promjene mogu udahnuti novi život vašem postojećem sadržaju.

Uključite dodatne oglašivačke kanale

Nemojte se oslanjati isključivo na društvene mreže ili pretraživanje. Vaša je publika aktivna na brojnim mjestima, a uvođenje novih kanala može vam pomoći da je lakše dosegnete. Platforme za razmjenu poruka odličan su izbor - milijuni ljudi svakodnevno ih koriste za dopisivanje, što tvrtkama omogućuje da se kupcima obrate u okruženju kojem oni već vjeruju.

Mnoge aplikacije za razmjenu poruka nude jednostavne alate za povezivanje s kupcima. Na Viberu, primjerice, mali poduzetnici mogu besplatno otvoriti poslovni račun kako bi komunicirali s novim korisnicima i predstavili svoje proizvode. Uz to, mali i srednji poduzetnici mogu koristiti Viber Ads Manager za pokretanje ciljanih kampanja na različitim tržištima, privlačenje novih kupaca i praćenje rezultata u stvarnom vremenu.

Testirajte, optimizirajte i pojačajte učinak

Širenje dosega ne znači samo postavljanje oglasa na više platformi, već i stalno unapređivanje njihove uspješnosti. Pratite mjerne podatke kao što su broj prikaza, stopa klikova i angažman te prilagođavajte kampanju po potrebi.

Dodijelite veći budžet kreativnim rješenjima koja ostvaruju najbolje rezultate.

Osvježite vizuale ili poruke ako primijetite da je došlo do zasićenja publike istim oglasima.

Eksperimentirajte s vremenom objave i učestalošću prikazivanja kako biste dosegnuli korisnike u trenutku kada je najvjerojatnije da će reagirati.

Male prilagodbe mogu donijeti veliku razliku, osobito tijekom blagdana kada se navike kupaca brzo mijenjaju.

Pretvorite sezonski doseg u dugoročnu povezanost

Učinak uskrsne kampanje ne mora prestati s blagdanima. Iskoristite ovo razdoblje kako biste predstavili svoje poslovanje novim kupcima i ponovno ih aktivirali u budućnosti.

Spremna kampanja tek je početak. Ponovnom upotrebom sadržaja, uvođenjem novih kanala, praćenjem rezultata i pronalaženjem načina za izravnu komunikaciju, mali poduzetnici mogu dosegnuti veći broj ljudi i biti konkurentni bez povećanja budžeta.

Uz pravilan pristup, vaša uskrsna kampanja može učiniti mnogo više od samog poticanja sezonske prodaje - ona vam može pomoći u izgradnji trajnih odnosa s vašim kupcima.