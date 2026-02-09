Hranite se ispravno prema dobi

Savršena hrana ne postoji, to je jednostavno mit u koji želimo vjerovati, jer ne postoje dva jednaka tijela, pa je logika jednostavno - ono što je dobro za nekoga, ne mora nužno biti dobro i za drugu.

Ipak, neke namirnice trebamo jesti (a druge izbjegavati), i to ovisno o godinama u kojima ste trenutno, pa evo čega se treba držati...

Tinejdžerske godine - u ovoj fazi vaše tijelo raste i razvija se zbog čega vam je potrebno puno hranjivih sastojaka. To se također događa u vrijeme kada ljudi počinju preskakati doručak i jedu hranu koja uglavnom nije hranjiva. Ako ste u ovoj dobnoj skupini, stvorite naviku i doručkujte. Ne morate se odreći svojih omiljenih zalogaja, ali razmislite o smanjenju količine. Uključite namirnice bogate kalcijem, proteinima i željezom, piše Brightside

Dvadesete - kad ste u 20-ima, vrijeme je da brza hrana postane zdrava! Zamijenite čips za kokice, mliječnu čokoladu za tamnu, jogurt umjesto sladoleda i kuhanu piletinu umjesto pečene. U svoju prehranu uvrstite hranu bogatu omega-3 masnoćama i folnom kiselinom, namirnice poput zelenog lisnatog povrća, kruh, tjestenine, oraha, lososa i chia sjemenki.

Tridesete - da biste olakšali tjelesne promjene koje se događaju u ovoj dobi, uključite hranu koja gradi mišiće i jača kosti. Namirnice bogate proteinima poput jaja, sjemenki, orašastih plodova, proizvode od soje, pileća prsa i kvinoju. Mlijeko i jogurt ključni su za jačanje kostiju, ali ako je potrebno, razmislite o uzimanju dodataka kalcija i proteina.

Četrdesete - da biste regulirali razinu šećera u krvi i ubrzali metabolizam, u ovoj fazi obavezno uključite vlakna u svoju prehranu. Namirnice poput brokule, cjelovitih žitarica i krumpira dobre su za vas. Trebate izbjegavati hranu koja nema nutritivnu vrijednost. Umjesto da naručujete, pokušajte napraviti svoje zdrave obroke kod kuće. Ostali prehrambeni proizvodi koje možete konzumirati su zdravi domaći sendviči, nemasni mliječni proizvodi i puno voća i povrća. U svaki obrok obavezno uključite proteine.

Pedesete - s godinama se naš metabolizam usporava, zbog čega se savjetuje konzumiranje prehrambenih namirnica koja naša tijela mogu lako probaviti. Kad ste u 50-ima, zamijenite kravlje mlijeko s bademovim mlijekom i dodajte žitarice bez šećera. Umjesto njega možete dodati med. Da biste usporili starenje jedite avokado, brokulu, borovnice, orašaste plodove i špinat. Jabuke vam mogu pomoći u borbi s dijabetesom i visokim kolesterolom.

Iza šezdesete - kad ste u ovoj fazi, obavezno trebate imati 5 porcija povrća i 2 porcije voća svaki dan. Konzumirajte namirnice bogate željezom poput špinata, leće i graha. Soja i lisnato zeleno povrće pomoći će vam da ostanete u formi. Pored ovoga, smanjite unos soli. Kod kupovine namirnica provjerite koliko ima soli. Unosite više vode i izbjegavajte slatku hranu koliko god možete.