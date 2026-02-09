Čajevi koji prirodno snižavaju šećer u krvi

Kako sniziti razinu šećara u krvi? Pa, recimo, dobrim čajem - često se takvi preporučuju osobama koje boluju od dijabetesa ili su pod povećanim rizikom od njegova razvoja. U nastavku donosimo pregled čajeva čije je djelovanje potkrijepljeno znanstvenim istraživanjima.

Zeleni čaj, koji zauzima 38 posto tržišta čajeva u velikim i srednje velikim trgovinama, bogat je katehinima. Prema studiji objavljenoj 2023. godine u časopisu Nutrition Research, ti spojevi poboljšavaju osjetljivost na inzulin i olakšavaju prijenos glukoze u stanice, što sve zajedno doprinosi smanjenju razine šećera u krvi.

Slično kao zeleni, i crni čaj sadrži katehine. Čaj od hibiskusa, koji se priprema od osušenih latica, poznat je po svom protuupalnom djelovanju te također poboljšava osjetljivost na inzulin, pokazala je studija iz 2011. godine objavljena u časopisu Journal of Medicinal Food. Istraživanje iz 2015., objavljeno u Journal of Diabetes Research, utvrdilo je da i konzumacija čaja od cimeta može pomoći u snižavanju razine šećera u krvi.

Studija objavljena 2019. godine u časopisu Nutrients pokazala je da čaj od kurkume osim snižavanja šećera, doprinosi i smanjenju razine masnoća u krvi.

Djelovanje ovih čajeva može biti posebno korisno osobama s dijabetesom. Studija objavljena 2013. godine u Diabetes & Metabolism Journal pokazala je da konzumacija zelenog čaja može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Sličan učinak ima i crni čaj, prema studiji iz 2017. objavljenoj u Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.

Još jedno istraživanje, objavljeno 2018. u časopisu Phytotherapy Research, otkrilo je da čaj od matičnjaka može pomoći u snižavanju razine određene molekule karakteristične za osobe s dijabetesom tipa 2. Na kraju, prema studiji objavljenoj u listopadu 2025. u Clinical and Experimental Dental Research, antioksidansi iz čaja od đumbira ne samo da pomažu u snižavanju šećera u krvi, već također mogu djelovati na smanjenje razine iste molekule.

Dakle, sve u svemu, pijte čaj!