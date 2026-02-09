Dogodilo se na današnji dan - 9. veljače

Podjele između Sjevera i Juga završile su građanskim ratom koji je odnio desetke tisuća života. Secesionistički Jug ubrzo nakon otcjepljenja počela je graditi državnu strukturu, pa je tako na današnji dan 1861. godine Jefferson Davis, dotadašnji član Senata iz Mississipija.

Nakon rata američka se država počela brzo oporavljati. Život se uspio vratiti u normalu, pa je inventivnost počela dolaziti do izražaja. Voditelj vježbaonice u jednom YMCA centru u Massachusettsu, W. G. Morgan na današnji je dan službeno predstavio novi sport koji je smislio kako bi razbio monotoniju vježbanja, odbojku, koja se prilično brzo proširila svijetom i postala olimpijski sport.

No, bilo je i mračnijih poglavlja povijesti, ne tako davne, rođenih na ovaj dan. Hladni rat našao je svog glavnog promicatelja u senatoru Josephu McCarthyju čiji je izlazak na javnu pozornicu počeo 1950. godine izjavom da ima dokaze da pojedini službenici State Departmenta imaju iskaznice komunističke partije.

Beatlesu su počeli pokoravati svijet 1964. godine kada su uspjeli probiti medijsku blokadu i kao najpopularniji band svog vremena došli na Ed Sullivan Show.

Rođendani slavnih osoba na današnji dan uključuju glumce Joea Pescija i Miu Farrow te boksača Lennoxa Lewisa.