Dogodilo se na današnji dan - 7. siječnja

Ponekad se zapanjimo kada čujemo za što su sve bili sposobni ljudi u prilično dalekoj prošlosti, a jedan od takvih podviga je i otkriće prva tri Jupiterova satelita, Io, Europe i Ganimeda od strane Galilea Galileia daleke 1610. godine, s dalekozorom koji teško može nadmašiti današnje igračke za djecu.

Bankarstvo su izmislili još templari u jedanaestom stoljeću, a intenzivno ga krenuli razvijati Nizozemci dva stoljeća kasnije, no prva komercijalna američka banka otvorena je upravo na današnji dan 1782. godine, pod imenom Bank of North America u Philadelphiji.

Nakon ukidanja ropstva u SAD, velik broj oslobođenih robova poželio se vratiti na rodni kontinent. Koordinirana akcija urodila je plodom na današnji dan 1822. godine kada je prva skupina povratnika utemeljila Liberiju.

Prva kuharica slavne Fanny Farmer ugledala je svjetlo dana 1896. godine, a prvi komercijalni telefonski servis preko oceana uspostavljen je 1927. godine između New Yorka i Londona.

No, bilo je i uznemirujućih otkrića, pa je tako 1953. godine američki predsjednik Harry Truman objavio da je SAD u posjedu novog, još strašnijeg i smrtonosnijeg oružja, hidrogenske bombe upravo sedmog dana siječnja.

Rođendani slavnih osoba na današnji dan uključuju našeg književnika i povjesničara Pavla Rittera Vitezovića, genijalnog šahovskog prvaka Paula Keresa, poznatu američku TV voditeljicu Katie Couric i oscarovca Nicolasa Cagea. (metro-portal)