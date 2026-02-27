BEG u KunstCaffeu 7. ožujka

BEG je instrumentalni glazbeni projekt gitarista Ante Puharića, poznatog kao član makarskog sastava Rezerve. Prošle godine objavio je album "Povijest bolesti", koji je naišao na pozitivne reakcije struke i publike te je album uvršten na top liste najboljih albuma godine, kao i novog izvođača godine.

Iako je prošle godine održao ljetno jesensku turneju u petnasetak gradova diljem Dalmacije, ovo mu je prvo službeno koncertno pojavljivanje u Zagrebu. Koncert će se održati 7. ožujka u Kunst Caffeu (Okićka ulica 11). Uživo nastupaju kao četveročlani sastav kojeg čine Matko Gaće (bubnjevi), Srđan Jelavić (bas), Tomislav Šošić (klavijature) i Ante Puharić (gitara).

"Nakon što smo dosta prosvirali Dalmaciju skupili smo hrabrosti probiti Sv. Rok i dovesti pred predivnu zagrebačku publiku naš mediteranski surf noir zvuk. Nadamo se da će ovaj prvi val na kojem dolazimo do Zagreba biti samo preteča svih Dana velikih valova koji dolaze i da će se naša gostavanja u glavnom gradu ustaliti", rekao je Ante.

Koncertni repertoar uz autorske skladbe s aktualnog albuma uključuje i nove kompozicije s nadolazećeg izdanja, kao i odabrane instrumentalne klasike prepoznatljive široj publici. Na koncertu će se moći kupiti vinili, kao i popratni merch.

Album je objavljen u vinilnom izdanju u limitiranoj nakladi po cijeni od 25 eura. Na albumu se nalazi devet pjesama koje autorski potpisuje sam Ante, a za produkciju albuma zaslužan je Matko Gaće. Mastering albuma potpisuje Tomislav Miladinović, a vinilnog izdanja Goran Martinac. Za likovno oblikovanje albuma pobrinuo se Duje Medić.