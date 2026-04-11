Poznati pobjednici INmusic Breakthrough natječaja

Publika iz svih dijelova svijeta dala je svoj glas te je odabrala pobjednike natječaja INmusic Breakthrough. Korka, Scarlet i I Hate Myself Because svojim nastupima će dodatno obogatiti impresivan lineup jubilarnog izdanja kojim INmusic festival slavi 20 godina postojanja.

Korka je glasni peteročlani bend iz Kočana u Sjevernoj Makedoniji koji u svom zvuku spaja elemente disonantnog noise rocka iz 90-ih i turbulentne alternativne rock scene. Njihov istoimeni EP kroz bučne riffove i intenzivne vokale predstavlja mračnu priču antiheroja Rista. Zvuk benda karakteriziraju sirova energija, brutalnost i tematska apatija koja reflektira stvarnost današnje mlade generacije. Uz izraženu DIY estetiku, tamnu atmosferu i tekstove koji variraju od apsurdnih do društveno angažiranih, Korka se profilira kao jedan od najsvježijih glasova makedonske alternativne scene.

Scarlet je post-punk/alternativni bend iz Burgasa u Bugarskoj, poznat po emotivnim tekstovima, energičnim nastupima i prepoznatljivom spoju post-punka, alternativnog rocka, new wavea i elektroničkih elemenata. Osnovan 2023. godine od strane pet prijatelja, bend kroz svoju glazbu prenosi priče vlastite generacije, s naglaskom na osobna iskustva i emocije. Njihov zvuk spaja melankoliju i nježnost s dream-pop gitarama i plesnim ritmovima, uz utjecaje shoegazea, indieja i suvremenog britanskog post-punka. Tijekom protekle godine nastupali su diljem Bugarske, uključujući festivale Station Street Fest i Buzludzha Fest. Trenutno rade na debitantskom albumu koji je planiran za lipanj 2026. godine.

I Hate Myself Because je garage punk projekt ukrajinskog glazbenika Maksyma Semeniuka, koji je izgradio publiku djelujući i na poljskoj sceni. Poznat po pjesmama „I Don't Dance" i „I Feel Bad", Maksym svojim ekscentričnim vokalima i sirovim gitarama donosi energičan i emotivan nastup. Njegov glazbeni izričaj karakterizira kombinacija kratkih, intenzivnih pjesama i nepredvidive koncertne energije. Od pokretanja projekta, I Hate Myself Because ostvario je više od 50 milijuna streamova na digitalnim platformama te izgradio međunarodnu publiku, čime se pozicionira kao jedno od zanimljivijih novih imena europske garage punk scene.

Korka, Scarlet i I Hate Myself Because pridružuju se već najavljenim izvođačima osamnaestog izdanja festivala, koje ujedno obilježava 20 godina INmusica, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i druga imena.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.