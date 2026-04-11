Visa otvara vrata AI trgovini za trgovce diljem svijeta

Visa je predstavila Intelligent Commerce Connect, novo rješenje koje poslovnim korisnicima olakšava povezivanje i sudjelovanje u trgovini iniciranoj od strane AI agenata. Intelligent Commerce Connect djeluje kao mreža, protokol i „on ramp" neovisan o repozitoriju tokena, omogućujući ulazak u agentsku trgovinu za razvojne timove agenata, trgovce i pružatelje rješenja (enablers).

Kako se potrošači sve više oslanjaju na AI agente prilikom kupnje, poslovni subjekti, bilo da razvijaju agente, prodaju agentima ili obrađuju transakcije, trebaju jednostavan način za ulazak u takav ekosustav. Intelligent Commerce Connect, kao dio Visa Intelligent Commerce portfelja, odgovara upravo na tu potrebu.

Putem jedne integracije kroz Visa Acceptance Platform, Intelligent Commerce Connect omogućuje sigurno pokretanje plaćanja, tokenizaciju, kontrolu potrošnje i autentifikaciju. Rješenje Visa Intelligent Commerce API-je za obradu kupnji koje obavljaju agenti koristeći Visa kartice, ali i API-je drugih kartičnih mreža, čime agentima omogućuje plaćanje Visa karticama i ne Visa karticama*. Time se povećava fleksibilnost plaćanja i olakšava prihvaćanje iskustava plaćanja kreiranih od strane agenata u cijelom ekosustavu.

„Trgovina se ubrzano mijenja, a AI agenti sve više utječu na način na koji ljudi kupuju i donose odluke. Taj pomak se može ostvariti samo ako ljudi imaju povjerenja da tehnologija djeluje u njihovo ime.", izjavila je Mandy Lamb, voditeljica VAS za Europu u Visi. „Plaćanja se temelje na povjerenju, sigurnosti i izboru. Intelligent Commerce Connect pruža temelj za agentičku trgovinu, omogućujući poslovnim korisnicima inovacije bez gubitka kontrole i zaštite."

Ključne prednosti Intelligent Commerce Connect rješenja