Terra Magica Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, istaknuti je i cijenjeni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je kompleksnog i izazovnog opusa, jednako strastveno njegujući i figuraciju i apstrakciju, kontinuirano neumorno stvarajući.

Vrlo vješto i nadahnuto Medvešek se služio i uljem i akrilom i crtežom na različitim formatima, od manjih do vrlo velikih, stvarajući zanimljivo i svakako vrlo osebujno djelo.

Pred nama je ciklus Terra Magica u kombiniranoj tehnici s nizom složenih, misterioznih motiva, za koje se u isti tren može reći kako pripadaju zamišljaju krajobraza ili ideji koja izvire iz nutrine tijela.

Ciklus Terra Magica istinska je i jasna poveznica apstrakcije i figuracije, kao živo tijelo stvoreno od naizgled različitih elemenata.

Niz kompozicija s kompleksnim motivima stvarno nestvarnog svijeta, delikatno modelirano s osobitom pozornošću, pusti svijet bez glasa, s malo svjetlosti, u miješanju tamnog i još tamnijeg, ukazuje se u ovom zagonetnom ciklusu dok se množe upiti.

Ciklus Terra Magica dočarava nam istodobno i slikarevo sjećanje na davno izgovorene riječi ali i na oluju koja se munjevito približavala, na misli koje su prodrle do srca i uznemiravale nas ali i pogled na odloženi kist dok umjetnik promatra završenu sliku, za koju zna da će je već sutra ujutro premazati i odahnuti.

Sjajan ciklus Damira Medvešeka, sastavljen od fragmenata čudesnih zamišljaja u jednostavnoj stvarnosti života.

Terra Magica sjećanje je a budućnost koja se već dogodila.