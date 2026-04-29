Što je zapravo učinkovitije za gubitak kilograma?

Vječna dilema svakog početnika u svijetu fitnessa je - moram li trčati da bih smršavio ili je dovoljno "samo" hodati? Dok trčanje često doživljavamo kao sinonim za naporan rad i znoj, hodanje se nerijetko podcjenjuje. No, istina o tome što je bolje za vaše tijelo i sagorijevanje masti ovisi o nekoliko ključnih faktora: vašoj trenutnoj težini, zdravlju zglobova i vremenu koje imate na raspolaganju.

Potrošnja kalorija: matematika intenziteta

Gledajući isključivo brojke, trčanje je pobjednik u kategoriji brzine sagorijevanja kalorija. Trčanje umjerenim tempom sagorijeva otprilike dvostruko više kalorija po minuti nego brzo hodanje. To znači da ćete istu količinu energije potrošiti za 20 minuta trčanja kao za 40 do 50 minuta hodanja. Ako vam je cilj brz gubitak kilograma uz ograničeno slobodno vrijeme, trčanje je učinkovitiji alat.

Prednosti hodanja: tajna "fat-burning" zone

S druge strane, hodanje ima as u rukavu. Tijekom hodanja umjerenim intenzitetom, tijelo crpi veći postotak energije iz masnih zaliha, dok kod visokointenzivnog trčanja više koristi ugljikohidrate (glikogen). Osim toga, hodanje je značajno blaže za zglobove i koljena, što ga čini jedinom sigurnom opcijom za osobe s većim viškom kilograma ili problemima s lokomotornim sustavom. Hodanje ne uzrokuje toliki metabolički stres, što znači manji rizik od ozljeda i lakše održavanje navike na duge staze.

Što odabrati za najbolje rezultate?

Ako ste tek na početku, stručnjaci savjetuju "Power Walking" (brzo hodanje). To je hodanje brzinom kojom se lagano zapušete, ali i dalje možete izgovoriti rečenicu. Kako vaša kondicija raste, možete uvesti metodu intervala: 2 minute brzog hodanja, pa 1 minuta laganog trčanja. Ova kombinacija ubrzava metabolizam i nakon što završite s treningom (poznati afterburn efekt).

Dosljednost pobjeđuje intenzitet

Najbolja aktivnost za mršavljenje je ona koju možete raditi svaki dan bez osjećaja straha ili ekstremne iscrpljenosti. Ako mrzite trčanje, vjerojatno ćete odustati nakon tjedan dana. Ako volite hodati uz omiljeni podcast, radit ćete to mjesecima. Dugoročno, 60 minuta hodanja svaki dan donijet će bolje rezultate nego 20 minuta trčanja jednom tjedno.

Ključ je u pokretu - odaberite ono što vas veseli i kilogrami će se polako, ali sigurno početi topiti.