Skotni Vrag i Goblini ovoga vikenda u klubu Boogaloo

Klub Boogaloo ovoga vikenda postaje mjesto okupljanja ljubitelja alternativne i punk scene kroz dva koncertna događaja koja organizira Dostava Zvuka. Publiku očekuje promocija novog albuma Skotnog Vraga, ali i nastup jednog od najvažnijih punk bendova s prostora bivše Jugoslavije - Goblina. Ulaznice za oba koncerta dostupne su u Dirty Old Shopu i u sustavu Entrio.

Skotni Vrag će 20. ožujka u klubu Boogaloo predstaviti svoj novi album "I GOSTI". Riječ je o koncertnoj promociji na kojoj će publika prvi put uživo imati priliku čuti pjesme s novog izdanja.

Posebnu atmosferu večeri dodatno će zagrijati gosti Đutko i njegovi Gas Majstori, bend koji će nastupiti kao jedan od posebnih gostiju večeri - iako, zanimljivo, nisu među gostima koji su sudjelovali na samom albumu "I GOSTI".

Publiku očekuje večer ispunjena sirovim zvukom te jakom koncertnom energijom.

Dan kasnije, na pozornicu stižu Goblini, jedan od najutjecajnijih punk bendova na području bivše Jugoslavije. Osnovani su 1992. godine u Šapcu, a tijekom više od tri desetljeća djelovanja ostali su vjerni svom prepoznatljivom zvuku, beskompromisnom stavu i snažnim, iskrenim tekstovima bez kalkulacija.

Njihova diskografija započela je albumom "Goblini" (1994.), nakon čega su uslijedila izdanja "Istinite priče 1. deo" (1994.), "U magnovenju" (1996.), "Re-Contra" (1999.), "Roba s greškom" (2013.) i "Jednina" (2019.). Uz studijske albume objavili su i koncertna izdanja "KST Live" (1995.) i "Turneja u magnovenju" (1998.), kao i kompilaciju "Najbolje priče" (2004.).

Tijekom karijere odsvirali su više od 350 koncerata, a posebno su obilježili regionalnu rock i punk scenu tijekom devedesetih godina. Njihovi nastupi poznati su po snažnoj energiji i emocijama koje se prenose između benda i publike, zbog čega svaki koncert ostaje duboko urezan u sjećanje svih prisutnih.