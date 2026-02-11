Riječ stručnjaka i video najava prosvjeda

Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanske inicijative „Siščani ne žele biti Smetlišćani" i „Sunjani ne žele biti smuljani", uz potporu drugih organizacija, pozivaju građane na neprofitni i nepolitički građanski prosvjed protiv kompleksa industrijskih megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Upozoravaju da se pod krinkom „investicije" guraju katastrofalni projekti suprotni modernim okolišnim i javnozdravstvenim standardima.

U Sisačko-moslavačkoj županiji planira se izgradnja čak 19 megapogona za uzgoj i klanje peradi, prijavljivanih odvojeno kako bi se izbjegla obaveza kumulativne procjene utjecaja na okoliš i lokalnu zajednicu. Ovi projekti zajedno čine sustav megakompleksa u blizini domova, škola, rijeka i zaštićenih područja.

Ekološka kriza prijeti interesima lokalne zajednice

„Planirani industrijski kompleksi megafarmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji predstavljaju ozbiljnu prijetnju klimi, biološkoj raznolikosti i dugoročnoj održivosti prostora. Ovakvi projekti generiraju iznimno visoke emisije stakleničkih plinova, enormnu potrošnju vode te velike količine otpada, čime dodatno opterećuju već ranjive ekosustave i lokalne vodne resurse", upozorava dr. sc. Dušan Jelić, biolog i stručnjak za zaštitu okoliša.

Dodaje da intenzivna industrijska proizvodnja na ovoj razini dovodi do fragmentacije staništa, gubitka prirodnih ekoloških funkcija i izravnog pritiska na divlje vrste uključujući one vezane uz poljoprivredni mozaik i vlažna staništa koja su ključna za očuvanje bioraznolikosti.

„Umjesto razvoja usklađenog s prirodnim kapacitetima prostora i interesima lokalne zajednice, ovakvi zahvati dugoročno povećavaju ekološke rizike i društvene troškove. U kontekstu klimatske krize i obaveza koje Hrvatska ima prema zaštiti prirode i okoliša, ovakvi megaprojekti nisu korak naprijed, već ozbiljan korak unatrag", naglašava Jelić.



Hrvatska ne smije postati smetlište Europe

Organizatori ističu da se Hrvatskoj pokušava nametnuti model industrijskog uzgoja koji druge zemlje sve više napuštaju. Navode da je Nizozemska ograničila širenje farmi u blizini osjetljivih područja i pokrenula masovni otkup stočnih farmi radi smanjenja emisija amonijaka, uz planirano smanjenje broja životinja do 30 %, dok slične mjere donose i druge zemlje.

„Stočarstvo koristi oko 83 % poljoprivrednog zemljišta i dvije trećine slatke vode, a na kraju osigurava tek 17 % kalorija i 38 % proteina koje ljudi pojedu. Takav sustav glavni je uzrok krčenja šuma, golemih količina gnoja, otpadnih voda i otrovnih plinova, koje okoliš ne može apsorbirati. To je model koji donosi štetu koja se ne zaustavlja na granicama jedne općine ili države. Horor koji nam se pokušava nametnuti nadilazi Sisačko-moslavačku županiju", ističu iz Prijatelja životinja.

Zaključno poručuju: „Pitanje nije hoće li ovakvi sustavi nestati, nego kada i kako. Ulaganje u megaprojekte industrijskog stočarstva postaje ekonomski i okolišno sve rizičnije. Hrvatska želi provesti ono od čega druge zemlje već bježe. Moramo zaustaviti ovo srljanje u propast. Zato pozivamo sve na prosvjed u subotu, 21. veljače 2026. u 10 sati, na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu te da potpišu peticiju protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije."

Videopoziv na prosvjed i peticija protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.