Premijere na SkyShowtimeu ovog svibnja

Tim Rex u svemiru

Sezona: 2A

Epizoda: 4

Sve epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 2. svibnja.

Tim Rex u svemiru prati Tima, Tyrannosaurusa rexa (T-Rexa), njegovog starijeg brata Tommyja, mlađu sestru Tiju i najboljeg prijatelja, triceratopsa Kaija, dok se u svemiru upuštaju u dječje avanture dinosaurskih razmjera. Tim i njegova obitelj žive u jedinstvenom svijetu koji čini skupina asteroida, na kojima se smjestio grad Rumbleton. Ovo međugalaktičko okruženje tipično je prigradsko naselje 21. stoljeća, a na svakom se asteroidu nalaze obiteljske kuće, kafići, trgovine, parkovi, pa čak i plaža. Svi asteroidi povezani su mrežom tobogana, ziplineova i trampolina, ali se do njih lako i brzo može doći i raketom.

Prisoner

Sezona: 1

Epizoda: 6

Prve dvije epizode dostupne su za streaming isključivo na SkyShowtimeu od 7. svibnja, a svaki tjedan dolazi nova epizoda.

Amber Todd (Izuka Hoyle), mlada i principijelna zatvorska čuvarica, dobiva zadatak na sud otpratiti Tibora (Tahar Rahim), opasnog, nepredvidljivog i važnog zatvorenika, kako bi svjedočio protiv Pegasusa, moćne elitne kriminalne organizacije. Kada njihov transportni konvoj brutalno napadnu iz zasjede, Amber i Tibor prisiljeni su pobjeći i surađivati kako bi na odredište stigli živi i na vrijeme. Tijekom putovanja njihov odnos se mijenja , a napetost raste dok kriminalci ne prezaju ni pred čim kako bi ih pronašli. Amber ne može vjerovati nikome, a najmanje ubojici za kojeg je vezana lisicama. Dok joj sve što voli i što joj je važno visi o koncu, mora se suočiti s nemogućim pitanjem: koje je moralne granice spremna pogaziti?

Spužva Bob Skockani

Sezona: 16B

Epizoda: 4

Sve epizode dostupne su za streaming ekskluzivno na SkyShowtimeu od 16. svibnja.

Spužvi Bobu, najpoznatijoj morskoj spužvi na svijetu, njegovom najboljem prijatelju Patriku i svim ostalim stanovnicima tropskog svijeta podmorske Bikini Doline, život je pun morskih, i često totalno luckastih, avantura. Bilo da traži savršenu lopaticu za okretanje burgera ili se samo bezbrižno druži s prijateljima, Spužva Bob sa svojim dobrim namjerama i pretjeranim entuzijazmom uvijek nekako završi u nevolji.

Dutton Ranch (Ranč Dutton)

Sezona: 1

Epizoda: 9

Prve dvije epizode dostupne su za streaming isključivo na SkyShowtimeu od 22. svibnja, a svaki tjedan dolazi nova epizoda.

Dutton Ranch (Ranč Dutton) dom je Beth Dutton i Ripa Wheelera. Voljeni ranč, veličine 7000 hektara, pruža im mir koji su tražili, za koji su se borili i za koji su gotovo poginuli. Teška vremena i žestoka konkurencija tjeraju Beth i Rip da čine sve što moraju kako bi preživjeli dok se trude da Carter postane čovjek kakav bi trebao biti.

Serije koje se nastavljaju u svibnju

Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Priča iz Yellowstonea)

Nove epizode: svaki ponedjeljak

Finale serije: 25. svibnja

Uloge: Luke Grimes, Gil Birmingham, Arielle Kebbel

Filmske premijere ovog svibnja

Trkač

Žanr: znanstvena fantastika / avantura

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtimeu od 3. svibnja.

U bliskoj je budućnosti Trkač najgledanija emisija na televiziji. Smrtonosno je to natjecanje u kojem natjecatelji, poznati kao trkači, moraju preživjeti 30 dana dok ih progone profesionalni ubojice, a svaki njihov potez pokazuje se krvožednoj publici i svaki novi dan donosi veću novčanu nagradu. Siromašni radnik Ben Richards (Glen Powell) očajnički želi spasiti svoju bolesnu kćer. Šarmantni, ali nemilosrdni producent serije, Dan Killian (Josh Brolin) nagovara ga da se uključi u igru, čime bi Ben riješio svoje probleme. No, Benov prkos, instinkti i hrabrost pretvaraju ga u neočekivanog miljenika publike, ali i prijetnju cijelom sustavu. Kako raste gledanost, povećava se i opasnost, a Ben se mora suočiti ne samo s lovcima nego i s gledateljima koji navijaju za njegovu propast.

Crni telefon 2

Žanr: horor

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtimeu od 16. svibnja.

U nastavku horor fenomena redatelja Scotta Derricksona ponovno ćete čuti jezivu zvonjavu Crnog telefona. Film se temelji na kratkoj priči Joea Hilla, a nastao je u produkciji tvrtke Blumhouse, poznate po hororima. Priča nas ponovno vodi u izopačenu noćnu moru, a u glumačkoj postavi su opet Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies i Miguel Mora.

Eddington

Žanr: horor/vestern

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtimeu od 18. svibnja.

U svibnju 2020. u malom se gradu Eddingtonu u Novom Meksiku sukobljavaju šerif (dobitnik Oscara® i dva Zlatna globusa® Joaquin Phoenix) i gradonačelnik (Pedro Pascal). Sukob eskalira i dovodi do toga da se susjed okreće protiv susjeda. Film je režirao Ari Aster, a u njemu glume i Emma Stone, Austin Butler i Luke Grimes (Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Priča iz Yellowstonea)).

HIM

Žanr: triler

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtimeu od 19. svibnja.

Jordan Peele donosi jezivo putovanje u mračnu stranu težnje za izvrsnošću pod svaku cijenu. Nakon što ga napadne neuravnoteženi obožavatelj, igrač američkog nogometa Cameron Cade, dobiva novu priliku kada mu njegov nogometni idol Isaiah White ponudi da ga trenira. Dok Isaiahina karizma prelazi u nešto zlokobno, Cam tone u ponor iz kojeg ne vidi izlaz, što bi ga moglo koštati više nego što je očekivao.

Gabina kuća lutaka: film

Žanr: obiteljski

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtimeu od 23. svibnja.

Pridružite se Gabby i baki Gigi na neobičnom putovanju automobilom u Cat Francisco, urbanu zemlju čuda. Kada Gabbyna voljena kućica za lutke završi kod Vere, ekscentrične vlasnice mačaka, ona kreće u smjelu avanturu kako bi ponovno ujedinila svoje Gabby mačke i spasila kućicu za lutke. Ovaj je film prepun čudesnih i mjau-štovitih trenutaka! U filmu glume Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig i Gloria Estefan.

Downton Abbey: Veliko finale

Žanr: drama

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtimeu od 25. svibnja.

Filmski povratak globalnog fenomena prati obitelj Crawley i njihovo osoblje na početku 1930-ih. Kad se Mary nađe u središtu javnog skandala, a obitelj se bori s financijskim problemima, cijelo se kućanstvo suočava s mogućnošću gubitka časti. Crawleyjevi moraju prihvatiti promjene, dok se za to vrijeme osoblje priprema za novo poglavlje uz sljedeću generaciju vlasnika koja vodi Downton Abbey u budućnost.

Death of a Unicorn

Žanr: horor

Ekskluzivno dostupno za streaming na SkyShowtimeu od 28. svibnja.

Renomirani glumci Paul Rudd i Jenna Ortega glume oca i kćer, Ridleya i Elliot, koji automobilom udare jednoroga i dovezu ga na izolirano imanje megabogatog direktora farmaceutske tvrtke. Uskoro znanstvenici otkrivaju da njegovo meso, krv i, ponajviše, rog imaju nadnaravna ljekovita svojstva, koja direktor pokušava iskoristiti. Međutim, kako dublje istražuju, otkrivaju i smrtonosne posljedice svojih postupaka.