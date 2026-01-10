Plavuša u automobilu
Što se dogodi kad plavušu na posao poveze kolegica crnka i nakon nekog vremena pokažu razlike u boji kose
Što zna plavuša o autima? (Arhiva)
Plavuša zamolila kolegicu crnku da je pokupi autom prije posla i nakon par kilometara auto stane nasred ceste. Crnka opsuje i zaključi:
- Kvragu, zamisli, ostale smo bez goriva!
Plavuša zatrese glavom:
- Kako si ti paametnaa! Ja bi vozila cijeli dan i ne bi to primjetila....
10.01.2026. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar