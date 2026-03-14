Osam godina projekta "Nisi sama - ideš s nama!"

Na današnji dan prije osam godina Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same pokrenula je projekt „Nisi sama - ideš s nama!", jedinstvenu uslugu koja ženama oboljelima od raka koje se liječe u zagrebačkim bolnicama osigurava besplatan taksi prijevoz na kemoterapije, imunoterapije i terapije zračenjem.

Projekt je pokrenut 14. ožujka 2018. godine na inicijativu novinarke Ivane Kalogjere, potaknute vlastitim iskustvom liječenja raka dojke. Početna sredstva osigurana su prijavom na natječaje Zaklade Solidarna i Zaklade Adris, a prva korisnica usluge bila je Ankica Lepej.

U osam godina provedbe projekta udruga Nismo same osigurala je 40.450 besplatnih taksi vožnji za 1.253 korisnice, u ukupnoj vrijednosti 417.077,50 eura, te organizirala 21 humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava.

Usluga se financira prvenstveno donacijama građana i tvrtki, a dodatnu podršku osigurali su i Grad Zagreb, putem javnog natječaja, kao i gradovi iz zagrebačkog prstena - Zaprešić i Velika Gorica, koji su 2025. participirali u troškovima prijevoza za svoje sugrađanke.

Osim žena koje žive u Zagrebu i okolici uslugu su kroz godine koristile i brojne žene s prebivalištem u Rijeci, Varaždinu, Sisku, Petrinji, Đakovu, Crikvenici, Zadru, Splitu, Gospiću, Daruvaru, Osijeku, Karlovcu, Slavonskoj Požegi, Virovitici, Vukovaru te brojnim drugim gradovima i mjestima.

Cilj projekta „Nisi sama - ideš s nama!" je ženama oboljelima od raka omogućiti siguran i dostojanstven prijevoz na terapije, ali i ukazati na činjenicu da uz medicinsko liječenje postoji niz dodatnih potreba onkoloških pacijenata. Siguran dolazak na terapiju za mnoge oboljele predstavlja važan dio procesa liječenja i podrške. Koliko ova usluga znači korisnicama možda najbolje opisuje poruka jedne od njih:

„Postoje kemoterapija, zračenje i projekt 'Nisi sama - ideš s nama!', koji nama ženama oboljelima od raka nerijetko znači više i od same terapije."

Posebnu ulogu u provedbi projekta imaju taksisti Udruge 1717, koji od samog početka sudjeluju kao partneri projekta i svojim angažmanom omogućuju da usluga prijevoza bude sigurna, pouzdana i dostupna ženama u trenucima kada im je najpotrebnija.

„U Udruzi smo jako ponosni na uspjeh koji je postigla naša građanska inicijativa, posebice na činjenicu da su po uzoru na ono što rade Nismo same u Zagrebu slične projekte pokrenule i pojedine lokalne zajednice. No, na tome nećemo stati. Nastavit ćemo se zalagati da uslugu pokrenu svi, a dugoročno da ona postane dio sustava zdravstvenog osiguranja, kao što je to slučaj u brojnim razvijenim zemljama. Zahvaljujemo taksistima 1717, svim prijateljima udruge, tvrtkama i brojnim građanima koji nas godinama podržavaju donacijama. Bez njihove pomoći ovaj projekt ne bi bio moguć", rekla je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same i pokretačica projekta.

Udruga Nismo same tijekom devet godina rada razvila je i niz drugih projekata usmjerenih pružanju podrške ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, među kojima su „Nisi sama - educiraj se uz zdravu kavu s nama", „Ja sam snaga", „U listopadu nosimo roza" te novi projekt „Niste sami, u spomen mami".

Sve žene kojima je potreban besplatan prijevoz na terapije mogu se javiti udruzi Nismo same putem e-mail adrese info@nismosame.com ili na broj telefona 097/7561-683