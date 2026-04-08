Obiljezen Svjetski dan zdravlja

Udruga Prijatelji životinja, povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, uz podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, održala je javnozdravstvenu akciju „OzBiljno dobra navika" s ciljem promicanja zdravih životnih navika i većeg udjela biljne hrane u prehrani. Građani su mogli preuzeti letke i kušati biljne zalogaje.

Kampanja upoznaje građane s vrstama biljne hrane, važnosti prehrambenih vlakana i biljnih bjelančevina te praktičnim načinima povećanja udjela biljne hrane u jelovniku. Naglašava da biljna prehrana može biti raznolika, ukusna, nutritivno uravnotežena i korisna u prevenciji kroničnih bolesti, a zdraviji izbori mogu početi malim promjenama u svakodnevnim obrocima.

„Počnite već danas - vaš tanjur može biti prvi korak prema zdravijem životu", poručili su Prijatelji životinja i pozvali sve da na www.ozbiljnanavika.net saznaju više, pročitaju savjete stručnjaka i pronađu recepte za ukusna biljna jela.

Kampanja „OzBiljno dobra navika" usmjerena je na približavanje građanima dobrobiti biljne hrane: povrća, voća, mahunarki, cjelovitih žitarica, gljiva, orašastih plodova i sjemenki te gotovih biljnih proizvoda koji olakšavaju pripremu svakodnevnih obroka. Kroz kampanju se ističe da je uz bogat izbor biljnih namirnica moguće hraniti se raznoliko, ukusno, sezonski i nutritivno uravnoteženo.

Zabrinjavajuć je podatak da preporučeni minimalni unos voća i povrća, u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, doseže tek svaki deseti građanin. Građani se stoga pozivaju da se zapitaju koliko je raznolika njihova prehrana i koliko su biljnih namirnica uvrstili u svoj jelovnik protekloga tjedna. Naime, upravo raznolik unos biljnih namirnica doprinosi razvoju bogatijeg i otpornijeg crijevnog mikrobioma, koji ima važnu ulogu u probavi, imunitetu i dugoročnom zdravlju.

Kampanjom također podsjećaju da cjelovite biljne namirnice mogu imati važnu ulogu u prevenciji pretilosti, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i drugih kroničnih nezaraznih bolesti, koje predstavljaju sve veći javnozdravstveni izazov.

Iz Prijatelja životinja poručuju da ozBiljno dobra navika znači svakodnevno birati više biljne hrane. Već i mali pomaci, poput češćeg biranja obroka s mahunarkama, cjelovitim žitaricama, povrćem i voćem, mogu biti važan korak prema kvalitetnijoj prehrani i očuvanju zdravlja.