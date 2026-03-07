Novi vizualni identitet i fokus na ponudu lokalnog i domaćeg

Wolt Market, vlastita trgovina vodeće platforme za dostavu Wolt, predstavila je novi, osvježeni identitet koji označava značajnu prekretnicu u razvoju usluge prema potpuno integriranom, modernom online supermarketu. Cilj transformacije je jasnije pozicioniranje brenda kao suvremenog odredišta za kupnju koje se, uz brzinu dostave, ističe vrhunskom kvalitetom i širinom asortimana. Zelena boja novog identiteta simbolizira svježinu i kvalitetu, ali i dublju povezanost s lokalnim proizvođačima, što predstavlja temeljni stup dugoročne strategije na hrvatskom tržištu.

„Ovim iskorakom dodatno podižemo standarde u segmentu svježe i organske hrane, stavljajući fokus na autentičnu ponudu naših lokalnih partnera. Naš cilj je jasan: pružiti hrvatskim kupcima besprijekornu uslugu koja spaja širok asortiman premium proizvoda s brzinom i pouzdanošću digitalne trgovine, čineći Wolt Market nezaobilaznim dijelom njihove svakodnevice", istaknuo je Marko Rubelj, direktor Wolt Marketa.

U sklopu ovog rebrandinga, Wolt Market dodatno jača suradnju s lokalnim premium i organskim proizvođačima, uključujući brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pekare, slastičarnice i mesnice. Posebno se ističe suradnja s OPG-ovima, kojima Wolt Market omogućuje da bez vlastitih logističkih kapaciteta brzo i učinkovito prošire dostupnost svojih proizvoda u cijelom gradu, uz visoku vidljivost i marketinšku podršku. Na taj način mali proizvođači dosežu nove kupce putem digitalnog kanala, a kupci dobivaju jednostavan pristup svježim lokalnim proizvodima i specijalitetima koji su do sada bili dostupni samo u specijaliziranim trgovinama.

Ovim sveobuhvatnim osvježenjem brenda, Wolt Market dodatno podiže ljestvicu kvalitete i pouzdanosti, potvrđujući svoju ulogu ključnog svakodnevnog saveznika modernih kućanstava. Usluga je dostupna sedam dana u tjednu, od devet sati ujutro do 23 sata navečer, što kupcima pruža potpunu fleksibilnost, bilo da im namirnice trebaju odmah ili dostavu žele zakazati za kasnije. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji praćenja narudžbe u stvarnom vremenu, cijeli put odabranih proizvoda s digitalnih polica do kućnog praga potpuno je transparentan i brz. Kroz ove promjene, Wolt Market nastavlja redefinirati standarde online kupovine u Hrvatskoj, spajajući globalnu ekspertizu s autentičnom snagom lokalne proizvodnje.