Neljudska moć: algoritmi kapitala

Podijeljen na filmski i teorijski dio, Subversive Festival počinje u zagrebačkom kinu Kinoteka u ponedjeljak, 18. svibnja uz novo izdanje Subversive Film Festivala. Filmovi će se natjecati za nagrade Wild Dreamer „Dragan Rubeša" i to u kategorijama najboljeg dokumentarnog i igranog filma.

SUBVERSIVE FILM FESTIVAL (18. - 24. 5.) - Kino Kinoteka i Dokukino KIC

Ovogodišnja selekcija umjetničke direktorice Subversive Festivala Dine Pokrajac donosi dvadesetak igranih, dokumentarnih i hibridnih filmova koji isprepliću umjetnički zanos i društveni angažman. Bogati program donosi nove filmove renomiranih autora_ica kao što su Radu Jude, Bi Gan, Lucrecia Martel, Gianfranco Rosi, Mary Bronstein i Pedro Pinho te pobjednike prestižnih filmskih festivala u Locarnu, Cannesu, Berlinu, Kopenhagenu i Rotterdamu. Cjelokupan program konkurencije i raspored projekcija bit će objavljen 11. svibnja.

WILD DREAMER ZA ŽIVOTNO DJELO I RETROSPEKTIVA POSVEĆENA HEINY SROUR

U sklopu 19. Subversive Film Festivala nagrada Wild Dreamer za životno djelo bit će dodijeljena kultnoj libanonskoj redateljici Heiny Srour, autorici radikalnih i feminističkih filmova koje je snimala u nemogućim uvjetima tijekom ratova na koloniziranim područjima Bliskog istoka.

SIMPOZIJ SURADNJE IZMEĐU PERIFERIJA (21. - 23. 5. Dokukino KIC)

U sklopu simpozija Suradnje između periferija uz moderaciju redateljice Karle Crnčević i teoretičara filma i medija Sime Kokotovića kroz tri bloka tematizirat će se historijske i suvremene suradnje između filmskih radnika_ca iz jugoistočne Azije te bivše Jugoslavije i Balkana, istražujući mogućnosti i oblike umrežavanja kao otpora u suvremenom digitalnom svijetu sve više ustrojenom po logici tehnofeudalizma.

KINEMATOGRAFIJE OTPORA - IZLOŽBA NOOR ABED U POGONU JEDINSTVO

U Pogonu Jedinstvu održat će se 8. izdanje Kinematografija otpora uz izložbu palestinske umjetnice Noor Abed čiji filmovi proučavaju snagu folklora kao vrela znanja. U svojim radovima Abed se bavi koreografijom i imaginarnim odnosima pojedinaca, stvarajući situacije koje naglašavaju povezanost palestinskog naroda i krajolika kroz poetične kolaže pjesme i plesa.

SUBVERSIVE FORUM (25-30.5.) - NELJUDSKA MOĆ: ALGORITMI KAPITALA

Svijet u kojemu živimo ubrzano se mijenja. Ekonomska i politička moć velikih digitalnih kompanija raste iz dana u dan. Širenje umjetne inteligencije pokrenulo je golemi spekulativni mjehur koji se svakog trenutka prijeti rasprsnuti. Njena upotreba već danas seže od ubijanja civila u genocidu u Gazi do prodiranje velikih jezičnih modela u svaku poru naše svakodnevice. Naša naizgled nerazmrsiva sapletenost u društvene medije i virtualnu simulaciju društvenosti sve više otkriva svoje destruktivno naličje: u širenju mržnje, proboju mizoginije i rasizma, nijekanju klimatske znanosti i usponu nove radikalne desnice. Nesigurni platformski rad u mnogim sektorima sve više postaje nova normalnost.

19. Subversive Forum ima za cilj pružiti platformu za kritičku analizu i raspravu o širokom rasponu ekonomskih, društvenih i političkih tema povezanih s usponom informacijskih tehnologija, interneta, platformskog kapitalizma, društvenih medija i umjetne inteligencije.

U dijelu programa posvećenom tom tematskom fokusu, pod naslovom Neljudska moć: algoritmi kapitala, govorit će: Nick Dyer-Witheford, Cedric Durand, Phoebe V. Moore, Lola Olufemi, Gorgina Voss, John Preston, Jacob Johanssen, Toni Prug, Paško Bilić, Felix Stalder, Paolo Caffoni, Vanja Subotić, i Boris Buden. Subversive Forum uključuje i paralelni modul naslovljen „Konstelacije političkog", kako bi se suočili sa širim društvenim, ekonomskim i političkim pitanjima s kojima je svijet danas konfrontiran. U tom dijelu programa sudjeluju Adam Hanieh, Samar Zughool i drugi.

ANTIKAPITALISTIČKI SEMINAR (1.-7.lipnja)

U prvom tjednu lipnja održat će se 6. Antikapitalistički seminar u suradnji s portalom Slobodni Filozofski, program političke edukacije u kojem polaznici, predavači i aktivisti kroz zajednički rad mapiraju proturječja suvremenog kapitalizma te promišljaju strategije kolektivnog otpora. Neki od predavača i predavačica su: Nina Čolović, Domagoj Kučinić, Jovan Džoli Ulićević, Vladimir Milenković, Maja Solar, Karla Crnčević i drugi.