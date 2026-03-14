Muče li vas proljetne alergije?

Proljeće je za mnoge ljude najljepše godišnje doba. Priroda se budi, dani postaju duži, temperature rastu, a biljke počinju cvjetati. Međutim, za velik broj ljudi dolazak proljeća znači i početak neugodnih simptoma - proljetnih alergija. Procjenjuje se da milijuni ljudi diljem svijeta svake godine pate od sezonskog alergijskog rinitisa, poznatog i kao peludna groznica.

Glavni uzrok proljetnih alergija je pelud biljaka, osobito drveća poput breze, lijeske, johe i čempresa. Tijekom proljeća ove biljke oslobađaju velike količine peludi u zrak kako bi se razmnožavale. Kada pelud dospije u dišni sustav osoba koje su osjetljive na nju, njihov imunološki sustav reagira kao da je riječ o opasnoj tvari. Kao posljedica toga dolazi do alergijske reakcije.

Najčešći simptomi proljetnih alergija uključuju kihanje, začepljen ili curenje nosa, svrbež nosa, očiju i grla te suzenje očiju. Mnogi ljudi osjećaju i umor, glavobolju ili smanjenu koncentraciju. Kod nekih osoba alergija može pogoršati postojeće respiratorne probleme poput astme, što može dovesti do otežanog disanja i kašlja.

Važno je razlikovati alergiju od obične prehlade. Iako simptomi mogu biti slični, prehlada obično traje nekoliko dana i često je popraćena povišenom temperaturom ili bolovima u tijelu. Alergija, s druge strane, može trajati tjednima ili čak mjesecima, sve dok je pelud prisutna u zraku.

Postoji nekoliko načina kako ublažiti simptome proljetnih alergija. Jedan od najvažnijih koraka je smanjiti izloženost peludi. To se može postići praćenjem peludnih prognoza i izbjegavanjem boravka na otvorenom kada je koncentracija peludi visoka, osobito ujutro i za vjetrovitih dana. Također se preporučuje držati prozore zatvorenima tijekom razdoblja visoke koncentracije peludi te redovito provjetravati prostorije u večernjim satima kada je peludi manje.

Nakon boravka na otvorenom korisno je presvući se i oprati kosu kako bi se uklonila pelud koja se zadržala na odjeći i tijelu. Redovito čišćenje doma, posebno usisavanje i brisanje prašine, također može pomoći u smanjenju alergena u prostoru.

U liječenju proljetnih alergija često se koriste antihistaminici, lijekovi koji ublažavaju alergijsku reakciju. Dostupni su u obliku tableta, sprejeva za nos ili kapi za oči. U težim slučajevima liječnik može preporučiti kortikosteroidne sprejeve ili imunoterapiju, odnosno postupno navikavanje organizma na alergen.

Iako proljetne alergije mogu biti vrlo neugodne, pravilnom prevencijom i odgovarajućim liječenjem simptomi se mogu znatno ublažiti. Informiranost o vlastitim okidačima i praćenje peludnih prognoza pomažu osobama s alergijama da bolje planiraju svakodnevne aktivnosti i uživaju u proljeću uz što manje tegoba.