Motivi arhitekture u ciklusu fotografija Tea Trostmanna

Naravno, fotograf jednostavno ne može izbjeći izazovne i privlačne motive arhitekture dok šeće Dubrovnikom u potrazi za novom idejom, pa tako ni suvremeni hrvatski fotograf Teo Trostmann koji rado i vrlo emotivno bilježi raznolika kompleksna lica arhitekture sačuvane do danas , proistekle iz davnih stoljeća.

Promatrajući palače, perivoje, javne zgrade, vrtove, raznovrsne prozore, krovove, bilježi svoje osobne dojmove o viđenim mjestima koristeći vješto i profesionalno foto aparat.

Pred nama je priča o Gradu, fotografa koji u njemu živi cijeli svoj život, iskrena i delikatna.

Ciklus fotografija posvećen pomno odabranim motivima arhitekture Dubrovnika fotografa i stanovnika Grada, Tea Trostmannna delikatni je niz sjećanja i promišljanja o pojedinim detaljima koji naprosto izviru iz brojnih slojeva razvoja gradskog prostora.

Teo Trostmann vrlo inspirativno ugrađuje svoje decentne fotografije poput brojnih kamenčića u veliki mozaik, u priču o Gradu i njegovoj velikoj povijesti.

Izvrstan niz fotografija Tea Trostmanna s vrlo zanimljivim fragmentima , iz raznih vremena, nedavnih ili još davnijih ili kako sačuvati sjećanje na vlastito postojanje.