Koja prehrana najbrže uništava vaše srce?

Zdravlje srca često počinje i završava na rubu vašeg tanjura. Iako nas genetika i razina stresa definiraju, ono što unosimo u tijelo svakoga dana ima presudan utjecaj na elastičnost naših arterija i snagu srčanog mišića. Dok se mnogo govori o supernamirnicama, rijetko se jasno ističu cijeli prehrambeni obrasci koji sustavno narušavaju kardiovaskularni sustav.

U nastavku otkrivamo tri vrste prehrane koje kardiolozi diljem svijeta smatraju najopasnijima za vaše srce.

1. Prehrana bogata ultra-procesuiranom hranom

Ovo je vjerojatno najveći neprijatelj modernog čovjeka. Prehrana koja se temelji na gotovim jelima, grickalicama, mesnim prerađevinama (poput salama i hrenovki) te industrijskim desertima prepuna je trans-masti i skrivenih šećera.Ove namirnice uzrokuju kronične upalne procese u tijelu, što izravno vodi do ateroskleroze - nakupljanja plaka na stijenkama arterija. Osim toga, visoka razina aditiva i konzervansa povezuje se s povišenim krvnim tlakom, što srce prisiljava da radi pod stalnim opterećenjem.

2. "Zapadnjačka" prehrana s visokim udjelom natrija

Sol je neophodna za organizam, ali moderna zapadnjačka prehrana sadrži je u ekstremnim količinama. Problem nije samo sol koju sami dodajemo jelu, već ona skrivena u kruhu, sirevima i konzerviranoj hrani.Prekomjeran unos natrija uzrokuje zadržavanje tekućine, što povećava volumen krvi i izravno povisuje krvni tlak (hipertenziju). Hipertenzija je poznata kao "tihi ubojica" jer godinama može oštećivati srce bez vidljivih simptoma, sve do trenutka srčanog ili moždanog udara.

3. Prehrana bazirana na rafiniranim šećerima i ugljikohidratima

Mnogi zaboravljaju da šećer šteti srcu jednako kao i mast, ako ne i više. Prehrana bogata bijelim brašnom, gaziranim pićima i slatkišima dovodi do naglih skokova inzulina. To s vremenom uzrokuje inzulinsku rezistenciju i pretilost, ali i povisuje razinu triglicerida u krvi. Visoki trigliceridi, u kombinaciji s niskim "dobrim" kolesterolom (HDL), čine savršen recept za razvoj koronarnih bolesti.

Kako zaštititi srce?

Put do zdravog srca ne mora biti kompliciran. Zamijenite procesuirane proizvode cjelovitim namirnicama poput povrća, mahunarki, orašastih plodova i ribe. Vaše srce će vam zahvaliti svakim stabilnim otkucajem.