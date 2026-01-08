Kako pobijediti popodevni umor?

Osjećaj naglog umora, pada koncentracije i motivacije usred dana poznat je mnogima. Riječ je o prirodnom padu budnosti koji tijelo doživljava sredinom poslijepodneva, a iako bi kratki odmor bio idealno rješenje, često je neizvediv, piše Health.com. U nastavku pročitajte savjete kako se boriti s ovim izazovom.

Doza kofeina - "Ako sam poslije ručka umorna, jedan espresso me prilično brzo razbudi - pogotovo ako to uključuje brzu šetnju do trgovine niz ulicu, a ne samo nekoliko koraka do moje kuhinje", otkriva Amanda Doyle.

Kratka šetnja - "Ustanem i krećem se. Pokušavam prestati piti kavu do podneva, pa kad se umorim oko 15 sati, ustanem i prošećem po uredu ili svom stanu. Kretanje tijela samo 5-10 minuta uvijek mi pomaže da se osjećam budnije i osvježenije", ističe Jenna Anderson.

Kratki trening - "Odem u 15-minutnu šetnju ili trčanje vani ili odradim brzi HIIT video u svojoj dnevnoj sobi. Obično nisam raspoložena, ali vježbanje me gotovo uvijek izvuče iz lošeg raspoloženja", objašnjava Jani Hall.

Matcha i zdravi međuobrok - "Uvijek se radujem matcha čaju i uravnoteženom, hranjivom međuobroku, poput orašastih plodova i suhog voća, oko 15 sati. Pomaže mi da prebrodim poslijepodne. Također pokušavam prošetati sredinom poslijepodneva, makar i samo 10 minuta", dijeli Jamie Wolff.

Pokret je ključ - "Iako bih voljela da moja navika jedenja M&M-a pomaže kod poslijepodnevnog pada energije, priznajem da je kretanje jedini način. Prošećem psa ako sam kod kuće, prođem krug po uredu ako nisam, i pokušam uhvatiti pogled na rijeku Hudson u svakom slučaju", kaže Anisa Arsenault.

Promjena fokusa - "Uzmem pauzu od posla i radim nešto drugo što mi se čini produktivnim, poput pripreme hranjivog ručka, odlaska u šetnju ili pospremanja svog prostora. Nekoliko minuta posvećenih sebi pomaže mi razbistriti um kako bih se na posao vratila energičnija", kaže Hannah Harper.

Promjena okruženja - "Ako je vani lijepo i imam vremena, otići ću u brzu šetnju uz glazbu. Ako nemam vremena za šetnju, promijenit ću mjesto s kojeg radim. Možda ću raditi vani ili na podu dnevne sobe. Također pijem malo vode kako bih se pokušala ponovno energizirati", savjetuje Colleen Murphy.

Ritmovi koji podižu energiju - "Volim ili otići u brzu šetnju sa svojim psom na svježi zrak ili pustiti najsretniju, plesnu glazbu koju mogu pronaći i dopustiti joj da mi popravi raspoloženje", zaključuje Tori Partin.

Što vi možete učiniti?

Zajednička nit u savjetima urednika je kretanje. Čini se da je kratka šetnja ili brzi trening provjereni recept za mnoge. Međutim, ono što odgovara jednoj osobi, ne mora nužno odgovarati drugoj. Ako vam je potreban dodatni poticaj energije, isprobajte neku od sljedećih metoda.

Pokušajte pojesti zdrav međuobrok poput svježeg voća ili povrća s humusom, izbjegavajući slatkiše. Važno je i ostati hidriran, stoga držite bocu vode pri ruci. Lagano istezanje ili vježbe disanja, poput dubokog disanja, također mogu pružiti trenutačni poticaj. Ako imate priliku, kratki odmor od 10 do 20 minuta na mirnom i tamnom mjestu može učiniti čuda. Na kraju, tu je i kofein, no imajte na umu da mu treba oko 30 minuta da počne djelovati. Zanimljiva strategija je popiti kavu i odmah nakon toga odrijemati 20 minuta kako biste se probudili s maksimalnim učinkom.