JYSK snizio cijene na više od 200 artikala

S dolaskom nove proljetne sezone, JYSK predstavlja bogat izbor noviteta za uređenje terasa, balkona i vrtova, ali i dodatnu pogodnost za kupce - niže redovne cijene na velikom dijelu asortimana.

Uz atraktivne nove kolekcije koje prate najnovije trendove u uređenju vanjskih prostora, JYSK je u odnosu na prošlu godinu snizio redovne cijene na više od 200 artikala. To predstavlja više od 40% usporedivog asortimana iz prošle sezone, čime JYSK dodatno potvrđuje svoju predanost pristupačnosti i vrijednosti za kupce.

Kupci tako mogu birati između modernih vrtnih garnitura, udobnih stolica i funkcionalnih dodataka - bilo da traže potpuno novi izgled za svoj vrt ili žele osvježiti postojeći prostor.

„Uz nove, inspirativne proizvode za vanjske prostore i dodatno snižene redovne cijene, našim kupcima omogućujemo još bolju kombinaciju dizajna, kvalitete i pristupačnosti", poručuje Nikola Šušnjar, Retail manager i član uprave za JYSK Hrvatska.

Odabrani artikli sada imaju snižene redovne cijene i do gotovo 15%, što kupcima omogućuje povoljnije i inspirativno uređenje vanjskih prostora.

Važno je napomenuti da JYSK i dalje redovito nudi specijalne akcijske ponude, pa kupci mogu kombinirati sniženja redovnih cijena s dodatnim promocijama.

Nova kolekcija i sniženi artikli dostupni su u svim JYSK trgovinama i na webshopu.