Huawei i Eliud Kipchoge – novo partnerstvo koje redefinira granice trčanja

Dsm-firmenich Running Team, dom jedne od najvećih ikona svjetskog maratona, Eliuda Kipchogea, započinje partnerstvo s Huaweijem, globalnim predvodnikom u svijetu pametnih nosivih tehnologija, koji je do lipnja 2025. isporučio više od 200 milijuna nosivih uređaja diljem svijeta. Spajajući Huaweijeve vrhunske tehnološke inovacije s uvidima vrhunskih sportskih performansi, ovo partnerstvo ima za cilj nadahnuti trkače širom svijeta da pomiču vlastite granice i treniraju pametnije i preciznije.

Kao službeni tehnološki partner dsm-firmenich Running Teama, Huawei udružuje snage s ovom iznimnom ekipom - često nazivanom najmoćnijim trkačkim timom na svijetu - kako bi dodatno uzdigao duh trčanja, potaknuo globalnu strast prema ovom sportu i promovirao inteligentnije pristupe treningu.

Eliud Kipchoge, kojega trkači diljem svijeta smatraju živućom legendom, iza sebe ima karijeru koja nadilazi sport. Njegov povijesni pothvat - maraton istrčan za 1 sat, 59 minuta i 40 sekundi - srušio je mitsku granicu od dva sata i zauvijek promijenio percepciju ljudskih mogućnosti, utjelovljujući njegovu filozofiju da „nijedan čovjek nije ograničen". Za Kipchogea trčanje nije privilegij elite, već univerzalna aktivnost dostupna svima, bez obzira na godine ili ciljeve. Ono simbolizira slobodu, put prema zdravlju i snažan osjećaj zajedništva. U studenome 2025., nakon osvajanja prestižne medalje Seven Star, Kipchoge je najavio novo, ambiciozno poglavlje svoje karijere - globalni izazov trčanja sedam maratona na sedam kontinenata. Tim izvanrednim putovanjem želi povezati različite kulture kroz trčanje i potaknuti zdraviji način života diljem svijeta.

Kako bi promicao univerzalnu ljubav prema trčanju, Kipchoge je tražio globalnog partnera s vrhunskom tehnologijom i snažnom korisničkom zajednicom, a Huawei se pokazao kao idealan izbor. Već više od 12 godina Huawei je na samom vrhu sektora zdravlja i fitnessa, s više od 200 milijuna isporučenih nosivih uređaja do lipnja 2025. te vodećom pozicijom u globalnim isporukama tijekom prva tri tromjesečja te godine. Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u inovacije i golemoj zajednici korisnika, Huawei utjelovljuje samu bit trkačke izvrsnosti. Njegova napredna tehnološka rješenja pružaju Kipchogeu i njegovu timu dragocjene uvide, od preciznih podataka o treningu do znanstvenih procjena opterećenja, omogućujući vrhunskim sportašima da probijaju granice i redefiniraju ono što se smatra mogućim.

Ovo jedinstveno spajanje sportske izvrsnosti i tehnoloških inovacija unosi novu energiju u globalni trkački pokret te ujedno označava Huaweijev snažan povratak na profesionalnu trkačku scenu kroz ovo istaknuto partnerstvo, kao i razvoj novog, vrhunskog sata posebno osmišljenog za trkače. Dodatnu vjerodostojnost projektu daju upravo elitni sportaši poput Kipchogea, koji će svojim iskustvima s treninga i natjecanja pridonijeti daljnjem razvoju algoritama i funkcionalnosti, kako bi se stvorili uređaji istinski prilagođeni potrebama trkača. Uklanjanjem prepreka i spajanjem profesionalnih sportskih performansi s dostupnim praćenjem zdravlja, Huawei osnažuje sve one koji žele živjeti punim plućima da prigrle radost, energiju i slobodu trčanja.