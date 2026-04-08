Dogodilo se na današnji dan - 8. travnja

Na egejskom otoku Milosu (bivšem Melosu), 1820. godine otkriven je kip Venere s Milosa, starogrčko umjetničko djelo koje prikazuje Afroditu, grčku božicu ljubavi i lova, te jedan od najpoznatijih i najbitnijih djela antičke grčke umjetnosti. Mramorni kip visok 203 centimetra izrađen je između 130. i 100. godine pr.K., vjeruje se da ga je izradio Alexandros Antiohijski, a otkrio ga je francuski mornarički časnik Olivier Voutier. Drugi časnik, Jules Dumont d'Urville prepoznao je unatoč oštećenju (polomljenom nosu) vrijednost skulpture te se potrudio da ju preko francuskog veleposlanika u Turskoj otkupi što im je i pošlo za rukom no tek nakon otpora lokalnog grčkog stanovništva s kojima su se francuski mornari čak i sukobili prilikom čega su s kipa otkinute obje ruke. Kip je danas izložen u muzeju Louvre u Parizu.

Treća Francuska Republika i Ujedinjeno Kraljestvo 1904. godine potpisali su tzv. Srdačni savez kojime je, uz direktne dogovore o kolonijalnim odnosima, završilo gotovo tisućljetno neprijateljstvo između te dvije svjetske sile. Uz anglo-ruski i francusko-ruski ugovor, taj je sporazum kasnije postao dio Trojnog ugovora između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Rusije koji je zacrtao političko-ekonomsku suradnju i odnose snaga koji su prethodili I. svjetskom ratu.

1946. godine održana je posljednja sjednica Lige Naroda, organizacije predhodnice Ujedinjenih Naroda. Liga Naroda nastala je kao posljedica Versajskog ugovora 1919.-1920. a u vremenu svoje najveće snage što je bilo 1935. brojala je 58 članica. Organizacija je za cilj imala očuvanje prava čovjeka, razoružavanje, prevenciju rata kroz principe kolektivne sigurnosti, pregovaračko rješavanje međunarodnih sporova, diplomatičnost i globalno poboljšanje kvalitete života, no nakon završetka II. svjetskog rata uviđena je njezina neučinkovitost te je raspuštena.

Sueski kanal je nakon egipatske nacionalizacije koja je godinu ranije uzrokovala Suesku krizu, ponovno otvoren za promet 1957. godine. Uslijed velikih napetosti između Egipta s jedne i Izraela koji je imao otvorenu potporu Velike Britanije i Francuske s druge strane, područje kanala je uz velike napore UN-a uspješno demilitarizirano nakon čega je uspostavljen brodski promet.

2004. godine između sudanske vlade i dvije pobunjeničke skupine, Sudanskom oslobodilačkom vojskom i Pokretom za pravdu i jednakost, potpisan je sporazum o prekidu vatre čime je trebao biti okončan sukob u Darfuru. Sporazum je potpisan i između Čada i Afričke Unije, no do mira ipak nije došlo jer je skupina Nacionalni Pokret za reformu i razvoj koja se odvojila od Pokreta za pravdu i jednakost, nastavila s oružanom borbom.

Danski stolar Ole Kirk Christiansen, 13. po redu sin siromašnog farmera koji se nakon gubitka posla počeo baviti izradom drvenih igračaka, a kasnije osmislio i stvorio globalno popularnu liniju dječjih igračaka Lego, rođen je u zapadnoj Danskoj 1891. godine.

Hrvatska operna pjevačica Ljubica Oblak-Strozzi, izražajan dramski sopran i jedna od najvećih interprekinja svojeg vremena, rođena je 1896. godine u Sarajevu.

Hrvatski književnik, filozof, sociolog i psiholog Rudi Supek, inicijator i jedan od osnivača Korčulanske ljetne škole, urednik časopisa Praxis, utemeljitelj i urednik časopisa pogledi, te autor brojnih književnih radova, rođen je u Zagrebu 1913. godine.

Hrvatski fizičar, filozof, pisac i humanist Ivan Supek, u dva navrata predsjednik HAZU-a, žustri kritičar procesa globalizacije i zagovornik teze o socijalnoj jednakosti i miru, rođen je 1915. godine u Zagrebu.

Diplomat i bivši glavni tajnik UN-a Kofi Annan, od listopada 1995. posebni izaslanik UN-a za bivšu Jugoslaviju, rođen je u Kumasi u Gani 1938. godine.

Američka glumica Robin Wright Penn, proslavljena ulogom Kelly Capwell u sapunici Santa Barbara i kasnije filmom Forrest Gump, rođena je 1966. godine u Dallasu.

Hrvatski nogometaš Tomo Šokota, najbolji strijelac prve HNL u sezonama 1999.-2001. rođen je u Zagrebu 1977. godine.