Dogodilo se na današnji dan - 27. veljače

U Križevcima je 1397. godine održan tzv. Krvavi sabor na kojemu su pristaše Žigmunda Luksemburškog podmuklo ubile hrvatskog bana Stjepana II. Lackovića i velik broj hrvatskih plemića koji su stigli pregovarati o pomirbi s kraljem kojega narod nije prihvaćao.

Godine 1797. Bank of England izdala je prve novčanice od jedne i dvije funte.

Pjesnik Lord Byron 1812. godine održao je prvi govor u Domu lordova britanskog parlamenta. Tom je prilikom branio članove ludističkog radničkog pokreta koji su u Nottinghamshireu, Byronovoj predstavničkoj jedinici, uništavali tvorničke strojeve odupirući se eksploataciji.

Na konferenciji u Memorial Hallu, u londonskoj ulici Farringdon 1900. godine osnovana je britanska Laburistička stranka, dok je u isto vrijeme u Muenchenu osnovan nogometni klub Bayern.

Zgrada njemačkog parlamenta u Berlinu, Reichstag, zapaljena je 1933. godine. Nacisti su za paljenje Reichstaga odmah optužili njemačku Komunističku partiju čiji je član Marinus van der Lubbe zbog toga osuđen i pogubljen. Tijekom suđenja nacističkim vođama u Nürnbergu njemački general Franz Halder izjavio je kako se Hermann Goering tijekom jedne rasprave o Reichstagu 'pohvalio' kako ga je on dao zapaliti. Istraživanje i diskusije o tome tko je kriv još uvijek traju.

Libanon je 1945. godine proglasio nezavisnost koju je realno stekao 1946. godine povlačenjem francuskih trupa koje su u njemu bile stacionirane od raspada Otomanskog carstva nakon I. svjetskog rata.

Vlada Republike Italije 1964. godine zatražila je međunarodnu pomoć u sprečavanju urušavanja Kosog tornja u Pisi. Radovi na tornju počeli su tek 1990. godine te je toranj 2001. godine, osiguran i uređen, ponovno otvoren za javnost.

Američki indijanski pokret (AIM), 1973. godine zauzeo je rezervat Pine Ridge pokraj gradića Wounded Knee u Južnoj Dakoti. Članovi pokreta prosvjedovali su zbog strašnih uvjeta koji su vladali u indijanskim rezervatima i ignoriranju tog problema od strane američkih vlasti, a na zauzetom području su se prije predaje odupirali federalnim trupama i lokalnim 'razbijačima' 71 dan.

Prvi broj popularnog tjednika People izašao je 1974. godine. Magazin je nastao kao spin-off stranice People u magazinu Time, jedan je od najpoznatijih pisanih medija u svijetu, a tome najviše pridonose godišnje 'inventure' kao što su "The Most Beautiful People", "The Best and Worst Dressed" ili "The Sexiest Man Alive".

Prvi kršćanski rimski car, Konstantin I. rođen je 272. godine, a među njegove zasluge spadaju Milanski edikt iz 313. godine kojim se u carstvo uvela vjerska tolerancija, te osnutak Konstantinopola, današnjeg Istanbula, koji je posvećen 330. godine, nakon šest godina izgradnje. Sestra Anne Adèle Samson, najstarija redovnica na svijetu, rođena je 1891. godine u River Bourgeois na Cape Breton Islandu, a doživjela je starost od 113 godina i 276 dana. Američka glumica Joan Geraldine Bennett, poznata po ulogama femme fatale u filmovima Fritza Langa kao što su The Woman in the Window i Scarlet Street, rođena je u New Yorku 1910. godine. 'Najkomičniji pisac o religiji' kako je jednom prilikom nazvan, američki novinar, urednik i pisac Peter De Vries rođen je 1910. godine. Američka glumica britanskog podrijetla Elisabeth Taylor, prema Američkom filmskom institutu sedma najznačajnija glumica svih vremena, rođena je 1932. godine u Hampsteadu. Jeremy John Durham Ashdown, poznatiji kao Paddy, britanski političar koji je do 2006. godine bio Visoki predstavnik za BiH, rođen je 1941. godine u New Delhiju u tada britanskoj Indiji. Adam Baldwin, američki glumac najpoznatiji po ulozi Animal Mother u Kubrickovom filmu Full Metal Jacket, rođen je u Chicagou 1962. godine. Australski pjevač britanskih korijena Peter James André rođen je 1973. godine u Londonu. Kćer bivšeg predsjednika i sadašnje državne tajnice SAD-a, Chelsea Victoria Clinton, rođena je u Little Rocku u Arkansasu 1980. godine. Hrvatski plivač Duje Draganja koji uz brojne hrvatske drži i dva juniorska svjetska rekorda i četiri juniorska europska rekorda, rođen je 1983. godine u Splitu. Kinesko 'čudo od djeteta', djevojčica Hou Yifan, rođena 1994. godine, postala je najmlađa šahovska velemajstorica osvojivši titulu s nepunih 15 godina.