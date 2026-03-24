Dogodilo se na današnji dan - 24. studenoga

Zemlja iz bajke, puna čudnih životinja i još čudnijih legendi, Tasmanija, otkrivena je na današnji dan 1642. godine. Čuveni moreplovac i istraživač Abel Tasman dotakao je njene obale i prozvao je Van Diemen's Land. Čovjek koji je prvi oplovio Australiju i dokazao da nije povezana s Atlantidom na istom je putovanju došao do Novog Zelanda i Tonge.

Jedna od knjiga koja je izazvala najviše buke u povijesti, Podrijetlo vrsta Charlesa Darwina izašla je iz tiska na današnji dan 1859. godine. Rezultat višedesetljenih istraživanja i putovanja Darwin je sažeo u teoriji evolucije, koja je odmah postala predmet žestokih napada kako vjerskih tako i znanstvenih krugova. Znanstvenici su u međuvremenu prešli na Darwinovu stranu, ali religioznih fanatika koji je javno spaljuju ima još uvijek.

Dan kontroverzi ne prestaje, jer je danas rođendan i jedne organizacije čije djelovanje ima upitan utjecaj na američko društvo. National Rifle Association, moćna grupa koja se zalaže za pravo svakog građana da ima punu kuću oružja, od damskih pištoljčića to tenkova i nuklearnih podmornica.

Teorije zavjere također spominju današnji datum u gotovo svakom tekstu posvećenom politici. 1963. godine ubijen je Lee Harvey Oswald, osoba koja je bila optužena za ubojstvo JFK-a. Jack Ruby, atentator, našao se na nerasvijetljen način u blizini Oswalda i izbušio ga s nekoliko metaka, neometan od Oswaldovih čuvara. Ruby je osuđen na smrt, no uspješno se žalio, ali se razbolio i umro kada je dobio novi datum suđenja.

Možda i najspektakularnija pljačka svih vremena, ne po količini ukradenog novca nego po smionosti lopova dogodila se na letu Northwest Airlinesa 1971. godine, kada je osoba koja se predstavila kao D.B. Cooper otela avion i zatražila otkupninu od 200.000 dolara i dva padobrana. Nakon slijetanja u Seattleu, avion se digao samo s pilotom, stjuardom i D.B. Cooperom, koji je ubrzo nakon uzlijetanja iskočio u olujnu noć i od tada nije viđen.

Nakon devet godina jedan je dječak otkopao 5.800 dolara koji su bili označeni dio otkupnine kraj rijeke Columbia, no jedna od najopsežnijih potraga FBI-a u povijesti, sa stotinu tisuća ispitanih svjedoka i 60 knjiga analiza završila je neuspjehom.

Raznlika je galerija likova koji bi danas slavili rođendan, a počinje s Benedictom de Baruchom Spinozom, nizozemskim filozofom, nastavlja se s poznatim ljubiteljem plesačica, slikarom Henry de Touluse-Lautrecom, ocem marketinških biblija Dale Carnegiem, a završava s jednim od najpoznatijih serijskih ubojica, Tedom Bundyjem.