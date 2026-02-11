Dogodilo se na današnji dan - 11. veljače

Moreplovci su 1809. godine postali neovisniji od sile vjetra. Američki izumitelj Robert Fulton patentirao je parobrod, a iako je bio izrađivan i ranije, Fultonov brod je prvi doživio komercijalni uspjeh te se on smatra izumiteljem parobroda.

Marie Bernarde Suobirous 1858. godine doživjela je prvo ukazanje u špilji u francuskom Lourdesu što je dovelo do inauguracije velikog francuskog svetišta 1873. godine.

Potpisivanje prvog Lateranskog sporazuma 1929. godine Vatikan je proglašen nezavisnom enklavom unutar države Italije.

Pred kraj drugog svjetskog rata, američki predsjednik Franklin Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill i sovjetski vođa Josif Staljin potpisali su sporazum na Jalti 1945. godine.

Japan 1970. godine postaje četvrta svjetska nacija koja je u Zemljinu orbitu poslala umijetni satelit.

Ajatolaha Homeini na današnji je dan, nakon što su iranske vojne snage proglasile neutralnost, 1979. godine proglasio kraj monarhije i uspostavio prijelaznu iransku vladu što se obilježava kao pobjeda islamske revolucije i početak islamske republike.

Južnoafrički vođa otpora apartheidu, Nelson Mandela, pušten je 1990. godine iz zatvora nakon 27 godina robije. Vođa Afričkog nacionalnog kongresa tri je godine kasnije primio Nobelovu nagradu za mir, a 1994. je na prvim multi-rasnim izborima izabran za predsjednika Južnoafričke republike.

Današnji dan od 1992. godine obilježava se kao Svjetski dan bolesnika. Utemeljen od strane Pape Ivana Pavla II., Svjetski dan bolesnika ima za cilj senzibilizirati društvo na potrebe bolesnika, te im osigurati bolju zdravstvenu skrb.

Rođendani poznatih na današnji dan uključuju izumitelja Thomasa Alvu Edisona, američku kantautoricu Sheryl Crow rođenu 1962. godine, glumicu Jennifer Aniston rođenu 1969., te 1997. godine Michaela Jacksona mlađeg, sina preminulog kralja popa.