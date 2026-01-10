Dogodilo se na današnji dan - 10. siječnja

Gaj Julije Cezar izabrao je baš današnji dan 49. godine prije Krista za kršenje pravila rimskog Senata po kojem niti jedan general nema pravo sa svojim trupama prijeći rijeku Rubikon. No, Cezar je upravo to i napravio, započevši pohod na carski tron, a prema povjesničaru Gaju Suetoniju izgovorio je čuvene riječi „Kocka je bačena".

Ilirski pokret već je bio u velikom zamahu, izdavši prvi broj Novina Horvatzkih, no desetog siječnja 1835. godine uz drugi broj izašao je i književni prilog Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka, koji je odmah postao okupljalište pjesnika i pisaca domoljubnog raspoloženja.

Slike tornjeva na naftnim bušotinama u Americi i teksaški naftni baroni s kaubojskim šeširima dio su filmskog folklora od samih početaka industrije, no među manje poznate činjenice spada podatak da je upravo na današnji dan 1901. godine Antun Lučić (Anthony Francis Lucas, kako se nazvao u SAD), pomorski časnik i mineralog otvorio prvu naftnu bušotinu u Texasu, u mjestašcu Spindletop pokraj Beaumonta.

Liga naroda ili Društvo naroda je bila međunarodna organizacija osnovana na današnji dan 1920. godine na inicijativu američkog predsjednika Wilsona sa sjedištem u Ženevi. Svrha joj je bila osiguranje mira i međunarodne suradnje. Temeljni propis lige naroda bio je Pakt od 26 članaka usvojen na mirovnoj konfernciji 28. travnja 1919., koji je zatim unesen u mirovne ugovore zaključene 1919/20. Nestala je tijekom Drugog svjetskog rata, kao posljedica neučinkovitosti same organizacije. Naslijedili su ju Ujedinjeni narodi.

Od slavnih osoba rođenih na današnji dan vrijedi spomenuti Andre-Marie Amperea, francuskog fizičara i matematičara čije prezime je postalo mjerna jedinica za jakost električne energije, ruskog svećenika, vidovnjaka i čudaka Grigorija Raspućina, njegovog sunarodnjaka pisca Alekseja Nikolajeviča Tolstoja, domaćeg pjesnika Dobrišu Cesarića, generala Janka Bobetka, pjevača Roda Stewarta i legendu boksa Georgea Foremana.