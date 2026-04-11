Crveni tulipan nade: Svjetski dan Parkinsonove bolesti

Svake godine 11. travnja, svijet obilježava Svjetski dan Parkinsonove bolesti. Ovaj datum nije odabran slučajno; to je rođendan Jamesa Parkinsona, engleskog liječnika koji je 1817. godine u svom radu "Esej o drhtavoj paralizi" prvi opisao simptome ovog kompleksnog stanja. Danas, više od dva stoljeća kasnije, ovaj dan služi kao snažan podsjetnik na milijune ljudi koji žive s ovom bolešću, ali i na hitnu potrebu za daljnjim istraživanjima i boljom podrškom oboljelima.

Što je Parkinsonova bolest?

Parkinsonova bolest je progresivni poremećaj središnjeg živčanog sustava koji nastaje zbog propadanja živčanih stanica u dijelu mozga zvanom supstantia nigra. Te stanice odgovorne su za proizvodnju dopamina, kemijskog glasnika koji kontrolira glatkoću i koordinaciju pokreta. Kada razina dopamina opadne, pojavljuju se karakteristični simptomi: tremor (drhtanje), rigor (ukočenost mišića), bradikinezija (usporenost pokreta) te problemi s ravnotežom i hodom. Međutim, bolest ne pogađa samo motoriku; pacijenti se često suočavaju i s depresijom, tjeskobom, poremećajima spavanja i kognitivnim poteškoćama.

Simbolika crvenog tulipana



Simbol ovog dana je crveni tulipan, koji je 1980. godine razvio nizozemski hortikulturolog J.W.S. Van der Wereld, koji je i sam bolovao od Parkinsona. Crveni tulipan simbolizira otpornost, dostojanstvo i nadu. Obilježavanje ovog dana kroz razne kampanje, poput "Upali svjetlo za Parkinson", ima za cilj educirati javnost da drhtanje ruku nije jedini, a ponekad ni prvi simptom bolesti. Rana dijagnoza ključna je za kvalitetniji život, jer pravovremena terapija može značajno usporiti progresiju simptoma.

Život s Parkinsonom: Više od dijagnoze

Moderna medicina još uvijek nema lijek koji bi u potpunosti zaustavio bolest, ali napredak u farmakologiji i kirurškim metodama (poput duboke mozgovne stimulacije) omogućuje pacijentima da godinama zadrže visoku razinu funkcionalnosti. Osim lijekova, iznimno je važna uloga fizikalne terapije, redovite tjelovježbe (poput plesa ili boksa, koji dokazano pomažu kod motorike) te uravnotežene prehrane. Ipak, socijalna podrška ostaje temelj. Oboljeli se često povlače u izolaciju zbog srama ili nerazumijevanja okoline. Svjetski dan Parkinsonove bolesti poziva nas da srušimo stigme i pokažemo empatiju. To je dan kada slavimo hrabrost pacijenata i neumoran rad njegovatelja koji su često nevidljivi heroji ove borbe.

Obilježavanjem 11. travnja šaljemo poruku da nitko ne smije hodati sam u borbi protiv Parkinsona. Dok znanstvenici diljem svijeta tragaju za konačnim lijekom, naša je zadaća osigurati društvo u kojem će oboljeli biti prihvaćeni, podržani i motivirani da svaki dan žive punim plućima, unatoč izazovima koje bolest nosi.